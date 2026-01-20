Yağışlar barajlara yaradı! İSKİ, ASKİ, BUSKİ doluluk oranları yükseldi

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 11:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Yurt genelinde etkili olan yağışların ardında barajlarda su seviyesi artmaya başladı. İstanbul'da İSKİ verilerine göre barajların ortalama doluluk oranı %25,07 oldu. Ankara'da toplam doluluk %12,62, aktif doluluk %1,40 seviyesinde açıklandı. Bursa'da BUSKİ verilerinde Ekim'den bu yana %0 görünen barajlar 3 ay sonra ilk kez yükseldi.

İSKİ, ASKİ ve BUSKİ'nin yayımladığı son raporlar, barajlardaki su seviyelerinin şehirler arasında belirgin şekilde ayrıştığını gösterdi. İstanbul'da yağışların etkisiyle doluluk %25,07 seviyesine çıkarken, Ankara'da toplam oran %12,62 ile düşük kaldı. Bursa'da ise aylardır kritik görünen doluluk oranı, Ocak ayında %2,16'ya yükseldi. İşte 20 Ocak itibarıyla barajların genel durumu…

BURSA'DA 3 AY SONRA İLK DOLULUK GÖRÜLDÜ Bursa'da baraj doluluk oranları uzun süre "kritik" seviyede izlendi. BUSKİ'nin son bir yıllık verilerine göre en yüksek doluluk Mayıs'ta %55,84 olurken, en düşük seviye ise Ekim, Kasım ve Aralık aylarında oran %0 olarak kaydedildi. Bursa'da 3 ay sonra barajlarda ilk kez doluluk artışı kayda geçti. Ocak 2026 güncellemesinde baraj doluluk oranı %2,16 seviyesine yükseldi.

İSTANBUL'DA ORTALAMA DOLULUK %25,07 Etkili olan sağanak ve kar yağışlarının ardından megakentte su seviyesi yükselmeye başladı. İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı %25,07 olarak açıklandı.

Son bir yıllık ay sonu verilerinde en yüksek doluluk Nisan'da %81,23, en düşük seviye ise Kasım'da %18,38 oldu.