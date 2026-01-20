CANLI YAYIN
Yağışlar barajlara yaradı! İSKİ, ASKİ, BUSKİ doluluk oranları yükseldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yurt genelinde etkili olan yağışların ardında barajlarda su seviyesi artmaya başladı. İstanbul'da İSKİ verilerine göre barajların ortalama doluluk oranı %25,07 oldu. Ankara'da toplam doluluk %12,62, aktif doluluk %1,40 seviyesinde açıklandı. Bursa'da BUSKİ verilerinde Ekim'den bu yana %0 görünen barajlar 3 ay sonra ilk kez yükseldi.

İSKİ, ASKİ ve BUSKİ'nin yayımladığı son raporlar, barajlardaki su seviyelerinin şehirler arasında belirgin şekilde ayrıştığını gösterdi. İstanbul'da yağışların etkisiyle doluluk %25,07 seviyesine çıkarken, Ankara'da toplam oran %12,62 ile düşük kaldı. Bursa'da ise aylardır kritik görünen doluluk oranı, Ocak ayında %2,16'ya yükseldi. İşte 20 Ocak itibarıyla barajların genel durumu…

BURSA'DA 3 AY SONRA İLK DOLULUK GÖRÜLDÜ

Bursa'da baraj doluluk oranları uzun süre "kritik" seviyede izlendi. BUSKİ'nin son bir yıllık verilerine göre en yüksek doluluk Mayıs'ta %55,84 olurken, en düşük seviye ise Ekim, Kasım ve Aralık aylarında oran %0 olarak kaydedildi.

Bursa'da 3 ay sonra barajlarda ilk kez doluluk artışı kayda geçti. Ocak 2026 güncellemesinde baraj doluluk oranı %2,16 seviyesine yükseldi.

İSTANBUL'DA ORTALAMA DOLULUK %25,07

Etkili olan sağanak ve kar yağışlarının ardından megakentte su seviyesi yükselmeye başladı. İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı %25,07 olarak açıklandı.

Son bir yıllık ay sonu verilerinde en yüksek doluluk Nisan'da %81,23, en düşük seviye ise Kasım'da %18,38 oldu.

20 Ocak tarihli baraj dağılımında mevcut su miktarının en büyük payı Ömerli Barajı'nda %38,31 olarak kaydedilirken, Darlık %19,5 ve Terkos %15,49 ile öne çıktı. En düşük oranlar ise Kazandere %0,74 ve Istrancalar %0,94 olarak paylaşıldı. Megakentin su miktarının barajlara göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

Baraj Adı Su Miktarı (%)
Ömerli 38,31
Darlık 19,5
Elmalı 3,25
Terkos 15,49
Alibey 3,07
Büyükçekmece 11,02
Sazlıdere 6,3
Istrancalar 0,94
Kazandere 0,74
Pabuçdere 1,39
ANKARA'DA AKTİF DOLULUK ORANI %1,40

Başkentte baraj doluluk oranları düşük seviyelerde seyrediyor. ASKİ verilerine göre toplam doluluk %12,62, aktif doluluk %1,40 olarak açıklandı.

Barajların toplam hacmi 1.585.393.000 m³ olurken, barajlardaki su miktarı 19 Ocak 2025'te 458.856.000 m³, 19 Ocak 2026'da ise 200.002.000 m³ olarak kaydedildi. Aynı tabloda aktif kullanılabilir su oranı yüzde 19,33'ten yüzde 1,40 seviyesine geriledi. İşte başkent barajlarında genel durum…

Baraj Adı Toplam Hacim (M3) SU Miktarı (M3) SU Yüzdesi (%)
Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım 52.445.000 1.032.000 1,97
Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 1,220,380,000 168.930.000 13,84
Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım 22,445,000 670.000 2,99
Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım 112,300,000 19.382.000 17,26
Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım 542.000 16.000 2,95
Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım 85.228.000 2.679.000 3,14
Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 95.000.000 95.000.000 100
Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 92.053.000 7.293.000 7,92
Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım 59.525.000 8.360.000 14,04
Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım 5.668.500 335,717 5,92
BARAJLAR YETERLİ SEVİYEDE DEĞİL

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında barajlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

YENİ SİSTEMLE İSTANBUL'A KAR GELİR Mİ?

"İstanbul'da baraj doluluk oranları %25'lere yaklaşmış vaziyette %24.65'lik bir değer var. Gittikçe yükseliyor. Çünkü bu önümüzdeki süreç içerisinde önümüzdeki hafta içerisinde gelen yağışlar var. O yağışlarda Batı bölgelerde özellikle yağış miktarlarını arttıracak."

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yeni sistemli yağışların İstanbul'da etkili olduğunu, Ankara'da ise zayıf kaldığını belirterek, "Ankara birazcık kötü gidiyor" dedi. Tek, kış mevsimine rağmen yağışların beklenen seviyelerin altında seyrettiğini vurguladı."Başkent yağış açısından sıkıntılı bir sürecin içerisinde yürüyor" ifadelerini kullandı.

