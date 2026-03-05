Windows 12 için yeni iddia: Çıkış tarihi, abonelik sistemi ve AI detayları

Windows 12 için yeni iddia: Çıkış tarihi, abonelik sistemi ve AI detayları

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 09:37 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Microsoft'un üzerinde çalıştığı yeni işletim sistemi Windows 12'ye ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Sızdırılan bilgilere göre "Hudson Valley Next" kod adıyla geliştirilen yeni sürümün 2026 yılında tanıtılması beklenirken, sistemin yapay zeka merkezli özellikler, modüler yapı ve bazı hizmetlerde abonelik modeli gibi önemli değişikliklerle gelebileceği konuşuluyor.

Microsoft'un yeni nesil Windows sürümüyle ilgili söylentiler yeniden gündeme geldi. Sızdırılan bilgilere göre şirket, uzun süredir üzerinde çalıştığı bir sonraki işletim sistemi için hazırlıklarını hızlandırmış olabilir. "Hudson Valley Next" kod adıyla anılan Windows 12'nin, mevcut güncelleme yaklaşımından farklı bir anlayışla kullanıcıların karşısına çıkacağı öne sürülüyor.

WİNDOWS 12'NİN TANITIMI 2026'YI BULABİLİR Ortaya çıkan raporlar, Windows 11'in ardından gelecek yeni sürümün 2026 yılında tanıtılabileceğine işaret ediyor. Windows 12'nin en dikkat çeken yönlerinden biri ise modüler yapısı olacak. Microsoft'un geliştirdiği CorePC mimarisi sayesinde işletim sistemi, klasik tek parça yapıdan uzaklaşabilir. Bu mimari ile kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı sistem yapılandırmaları oluşturması mümkün hale gelebilir. Örneğin daha hafif bir kullanım için sadeleştirilmiş kurulumlar yapılabilirken, oyun odaklı sistemlerde performans öncelikli bileşenler tercih edilebilecek. Kurumsal kullanım için ise farklı güvenlik ve yönetim seçenekleri sunulabileceği konuşuluyor.

TASARIMDA YENİ BİR GÖRSEL DİL Yeni Windows sürümünde yalnızca altyapı değil, arayüz tarafında da değişiklikler bekleniyor. Sızan bilgiler, daha modern ve dinamik bir tasarım anlayışının gündemde olduğunu gösteriyor. Şeffaf cam efektlerinin daha belirgin hale gelmesi, görev çubuğunun ise "yüzen" bir tasarım anlayışıyla yeniden düzenlenmesi konuşulan detaylar arasında. Bu değişikliklerin, işletim sistemine daha modern ve akıcı bir görünüm kazandırması hedefleniyor. Ancak asıl büyük dönüşümün yapay zeka tarafında yaşanacağı düşünülüyor. Microsoft'un Copilot teknolojisi, yeni sürümde yalnızca yardımcı bir araç olmaktan çıkıp işletim sisteminin merkezinde yer alabilir.

ABONELİK MODELİ TARTIŞMA YARATABİLİR Windows 12 ile ilgili en çok tartışılan iddialardan biri ise abonelik sistemi. Bazı raporlar, özellikle gelişmiş yapay zeka özelliklerinin ek ücret gerektiren bir yapı içinde sunulabileceğini öne sürüyor. Microsoft'un son dönemde izlediği "AI-first" stratejisi dikkate alındığında, belirli yapay zeka servislerinin ücretli katmanlara ayrılması ihtimal dahilinde görülüyor. Ancak Windows'un yıllardır alışılmış lisans modeli göz önüne alındığında, böyle bir değişimin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı şimdilik belirsiz.

YENİ DONANIM GEREKSİNİMLERİ GÜNDEMDE Hatırlanacağı üzere Windows 11 ile birlikte TPM 2.0 zorunluluğu getirilmişti. Windows 12 için konuşulan bir diğer önemli detay ise NPU gereksinimi. NPU (Neural Processing Unit) olarak adlandırılan bu donanım birimi, yapay zeka işlemlerini hızlandırmak amacıyla tasarlanıyor. Ancak bu tür işlemciler henüz tüm bilgisayarlarda yaygın olarak bulunmuyor. Bu nedenle olası bir zorunluluk, birçok kullanıcı için yeni donanım ihtiyacını gündeme getirebilir.