Wi-Fi şifrenizi değiştirmek yetmeyebilir: Sıradan internet kutusu sizi nasıl tanıyor?

Evlerde, kafelerde, havaalanlarında ve ofislerde kullanılan sıradan Wi-Fi ağları artık yalnızca internet bağlantısı sağlamıyor olabilir. Almanya'daki araştırmacılar, standart kablosuz sinyaller ve yapay zeka kullanılarak insanların cihaz taşımadan da takip edilebildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu sistem, gelecekte görünmez bir gözetim altyapısına dönüşebilir.

Strufe'a göre teknoloji, klasik bir kameraya benzer şekilde çalışıyor. Ancak burada görüntü yerine Wi-Fi sinyalleri analiz ediliyor. İnsanların hareketleri ve fiziksel yapıları, sinyallerin yayılım biçimini değiştiriyor. Yapay zeka sistemi de bu değişimleri öğrenerek kişileri ayırt edebiliyor. Araştırmacılar, akıllı telefonun kapatılmasının bile çözüm olmadığını söylüyor. Çünkü çevredeki diğer bağlı cihazlar, sistemin çalışması için yeterli sinyal üretmeye devam ediyor.

HER YÖNLENDİRİCİ POTANSİYEL TAKİP ARACI

Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise özel bir donanıma ihtiyaç duyulmaması oldu. Sistem, evlerde ve iş yerlerinde zaten kullanılan standart Wi-Fi yönlendiricileriyle çalışabiliyor. KASTEL araştırmacılarından Julian Todt, bu durumun ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

"Bu teknoloji her yönlendiriciyi potansiyel bir gözetleme aracına dönüştürebilir."

Todt'a göre insanlar, her gün önünden geçtiği bir kafenin Wi-Fi ağı tarafından farkında olmadan tespit edilebilir. Bu veriler daha sonra şirketler veya kamu kurumları tarafından kullanılabilir.