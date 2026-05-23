Wi-Fi şifrenizi değiştirmek yetmeyebilir: Sıradan internet kutusu sizi nasıl tanıyor?
Almanya'daki araştırmacılar, sıradan Wi-Fi ağlarının görünmez bir takip sistemine dönüşebileceğini açıkladı. Yapay zeka destekli yeni yöntem, insanların yanında telefon olmasa bile radyo sinyallerinden kimlik tespiti yapabiliyor. Uzmanlar, teknolojinin ciddi gizlilik riski taşıdığı uyarısında bulunuyor.
Evlerde, kafelerde, havaalanlarında ve ofislerde kullanılan sıradan Wi-Fi ağları artık yalnızca internet bağlantısı sağlamıyor olabilir. Almanya'daki araştırmacılar, standart kablosuz sinyaller ve yapay zeka kullanılarak insanların cihaz taşımadan da takip edilebildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu sistem, gelecekte görünmez bir gözetim altyapısına dönüşebilir.
"TELEFON TAŞIMAMANIZ YETERLİ DEĞİL"
Araştırma, Almanya'daki KASTEL Bilgi Güvenliği ve Güvenilirlik Enstitüsü bünyesinde yürütüldü. Çalışmada görev alan Profesör Thorsten Strufe, sistemin çalışma mantığını "radyo dalgalarıyla çevrenin görüntüsünü oluşturmak" şeklinde özetledi.
Strufe'a göre teknoloji, klasik bir kameraya benzer şekilde çalışıyor. Ancak burada görüntü yerine Wi-Fi sinyalleri analiz ediliyor. İnsanların hareketleri ve fiziksel yapıları, sinyallerin yayılım biçimini değiştiriyor. Yapay zeka sistemi de bu değişimleri öğrenerek kişileri ayırt edebiliyor. Araştırmacılar, akıllı telefonun kapatılmasının bile çözüm olmadığını söylüyor. Çünkü çevredeki diğer bağlı cihazlar, sistemin çalışması için yeterli sinyal üretmeye devam ediyor.
HER YÖNLENDİRİCİ POTANSİYEL TAKİP ARACI
Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise özel bir donanıma ihtiyaç duyulmaması oldu. Sistem, evlerde ve iş yerlerinde zaten kullanılan standart Wi-Fi yönlendiricileriyle çalışabiliyor. KASTEL araştırmacılarından Julian Todt, bu durumun ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:
"Bu teknoloji her yönlendiriciyi potansiyel bir gözetleme aracına dönüştürebilir."
Todt'a göre insanlar, her gün önünden geçtiği bir kafenin Wi-Fi ağı tarafından farkında olmadan tespit edilebilir. Bu veriler daha sonra şirketler veya kamu kurumları tarafından kullanılabilir.
TESTLERDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
Araştırma kapsamında 197 kişi üzerinde test yapıldı. Araştırmacılar, sistemin neredeyse yüzde 100'e yakın doğrulukla çalıştığını açıkladı. ha dikkat çekici olan ise tanımanın yalnızca yüz görüntüsüne bağlı olmamasıydı. Katılımcıların yürüme şekli değişse bile sistemin kişileri ayırt etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
Araştırmada öne çıkan bulgular
- Özel kamera veya sensör kullanılmadı
- Standart Wi-Fi ağları yeterli oldu
- Telefon taşımayan kişiler de tespit edildi
- Tanıma işlemi birkaç saniye içinde gerçekleşti
- Sistem, farklı açılarda da yüksek doğruluk sağladı
GİZLİLİK ENDİŞESİ BÜYÜYOR
Araştırmacılardan Felix Morsbach, bugün zaten güvenlik kameraları veya akıllı kapı zilleriyle takip yapılabildiğini söyledi. Ancak Wi-Fi ağlarının çok daha görünmez olması nedeniyle farklı bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.
Uzmanlara göre bu teknoloji özellikle otoriter yönetimlerde protestocuların izlenmesi veya vatandaşların gizlice takip edilmesi için kullanılabilir. Bu nedenle ekip, yeni nesil IEEE 802.11bf Wi‑Fi standardı içinde daha güçlü gizlilik korumalarının zorunlu hale getirilmesini istiyor.
WI-FI GERÇEKTEN İNSANLARI TANIYABİLİR Mİ?
Uzmanlar, Wi-Fi sinyallerinin insan vücudundan yansıma biçiminin kişiye özgü izler bırakabildiğini belirtiyor. Yapay zeka sistemleri de bu desenleri zaman içinde öğrenerek kimlik eşleştirmesi yapabiliyor.
Bu teknoloji henüz günlük hayatta yaygın olarak kullanılmıyor. Ancak araştırmacılar, mevcut altyapının zaten hazır olduğuna dikkat çekiyor.