WhatsApp Plus abonelik sistemi geliyor: Hangi özellikler ücretli olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

WhatsApp, "WhatsApp Plus" adı verilen yeni bir premium abonelik paketini test etmeye başladı. Sızıntılara göre paket; sohbet sabitleme limitinin artırılması, özel uygulama simgeleri, yeni tema seçenekleri ve özel çıkartmalar gibi ek özellikler sunacak.

WhatsApp'ın geliştirme aşamasındaki bu yeni planına dair bilgiler, uygulamanın beta sürümlerini inceleyen teknoloji platformu WABetaInfo tarafından paylaşıldı. Söz konusu abonelik sistemi şu anda Android ve iOS için test aşamasında bulunuyor.

🧩 TEMEL WHATSAPP ÖZELLİKLERİ ÜCRETSİZ KALACAK

WhatsApp'ın yeni abonelik modeli, mevcut ücretsiz kullanımın tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Şirketin planına göre uygulamanın temel hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek.

Ücretsiz kalması planlanan özellikler arasında şunlar yer alıyor:

Mesaj gönderme ve alma

Sesli aramalar

Görüntülü aramalar

Grup sohbetleri

Medya paylaşımı

Uçtan uca şifreleme

Bu modelde WhatsApp Plus, yalnızca ekstra özellikler isteyen kullanıcılar için isteğe bağlı bir abonelik olarak sunulacak.

📌 SOHBET SABİTLEME LİMİTİ 20'YE ÇIKABİLECEK

Sızdırılan bilgilere göre WhatsApp Plus paketinin en dikkat çeken yeniliklerinden biri sohbet sabitleme limitinin artırılması olacak. Mevcut sistemde kullanıcılar yalnızca 3 sohbeti ekranın üst kısmına sabitleyebiliyor. Yeni paketle birlikte bu limitin 20'ye kadar çıkarılması planlanıyor. Bu değişiklik özellikle çok sayıda sohbeti aynı anda yöneten kullanıcılar için daha fazla düzenleme imkânı sağlayacak.

🎨 UYGULAMA GÖRÜNÜMÜNDE ÖZELLEŞTİRME

WhatsApp Plus aboneliğinin önemli özelliklerinden biri de uygulamanın görünümünü değiştirmeye yönelik seçenekler olacak. Sızdırılan bilgilere göre kullanıcılar şu özelleştirme seçeneklerine erişebilecek:

14 farklı uygulama simgesi

19 farklı arayüz renk paleti

Özel temalar

🔔 ÖZEL ZİL SESLERİ VE YENİ ÇIKARTMALAR

Premium paket kapsamında bazı yeni iletişim araçlarının da sunulması planlanıyor. WhatsApp Plus aboneleri için sunulması beklenen bazı ek özellikler şöyle:

WhatsApp aramaları için özel zil sesleri

Sadece abonelere özel çıkartma paketleri

Daha etkileşimli mesaj tepkileri

🧪 ÖZELLİKLER BETA SÜRÜMLERİNDE TEST EDİLİYOR

WhatsApp Plus abonelik modeli şu anda uygulamanın beta sürümlerinde test ediliyor. Örneğin Android için yayımlanan 2.26.9.6 numaralı beta sürümünde bu özelliklere dair bazı işaretler tespit edildi. Beta kullanıcıları için bir bekleme listesi sistemi de oluşturuldu. Bu listeye katılan kullanıcıların, WhatsApp Plus resmi olarak kullanıma sunulduğunda bilgilendirileceği belirtiliyor.

💰 FİYATLANDIRMA HENÜZ AÇIKLANMADI

WhatsApp Plus paketinin fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aboneliğin aylık veya yıllık ödeme seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Meta'nın yeni modelde temel WhatsApp deneyimini ücretsiz bırakırken, isteğe bağlı premium özellikler sunmayı hedeflediği ifade ediliyor. Resmi çıkış tarihi konusundaysa henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

