WhatsApp Plus abonelik sistemi geliyor: Hangi özellikler ücretli olacak?

Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 21:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

WhatsApp, "WhatsApp Plus" adı verilen yeni bir premium abonelik paketini test etmeye başladı. Sızıntılara göre paket; sohbet sabitleme limitinin artırılması, özel uygulama simgeleri, yeni tema seçenekleri ve özel çıkartmalar gibi ek özellikler sunacak.

WhatsApp'ın geliştirme aşamasındaki bu yeni planına dair bilgiler, uygulamanın beta sürümlerini inceleyen teknoloji platformu WABetaInfo tarafından paylaşıldı. Söz konusu abonelik sistemi şu anda Android ve iOS için test aşamasında bulunuyor.

🧩 TEMEL WHATSAPP ÖZELLİKLERİ ÜCRETSİZ KALACAK WhatsApp'ın yeni abonelik modeli, mevcut ücretsiz kullanımın tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Şirketin planına göre uygulamanın temel hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek.

Ücretsiz kalması planlanan özellikler arasında şunlar yer alıyor: ➔Mesaj gönderme ve alma ➔Sesli aramalar ➔Görüntülü aramalar ➔Grup sohbetleri ➔Medya paylaşımı ➔Uçtan uca şifreleme Bu modelde WhatsApp Plus, yalnızca ekstra özellikler isteyen kullanıcılar için isteğe bağlı bir abonelik olarak sunulacak.

📌 SOHBET SABİTLEME LİMİTİ 20'YE ÇIKABİLECEK Sızdırılan bilgilere göre WhatsApp Plus paketinin en dikkat çeken yeniliklerinden biri sohbet sabitleme limitinin artırılması olacak. Mevcut sistemde kullanıcılar yalnızca 3 sohbeti ekranın üst kısmına sabitleyebiliyor. Yeni paketle birlikte bu limitin 20'ye kadar çıkarılması planlanıyor. Bu değişiklik özellikle çok sayıda sohbeti aynı anda yöneten kullanıcılar için daha fazla düzenleme imkânı sağlayacak.