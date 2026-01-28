WhatsApp durum paylaşımı değişiyor! İşte yeni özellikler ve detaylar

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 22:47

WhatsApp'ın Android için yayımlanan 2.26.4.5 beta sürümünde kanallara özel "Durum Paylaşımı" özelliği ortaya çıktı. Buna göre yöneticiler, 24 saat sonra kaybolan fotoğraf, video, metin ve sesli içerikler paylaşabilecek. Görüntülenme sayısı görülecek, ancak izleyenlerin kimliği açıklanmayacak.

WhatsApp, kanallar için dikkat çeken bir yeniliği test etmeye başladı. Android beta sürümünde keşfedilen özellikle birlikte kanal yöneticileri, takipçileriyle geçici içerikler paylaşabilecek. Bu adım, platformdaki iletişim biçimini daha hareketli ve anlık hale getirmeyi hedefliyor.

Kanallara "Hikaye" Benzeri Özellik Geliyor Google Play Beta Programı üzerinden yayımlanan 2.26.4.5 kodlu sürüm, kanallara durum paylaşma özelliğinin ekleneceğini gösterdi. Sistem, kullanıcıların alışık olduğu durum formatına benzer şekilde çalışacak. Yöneticiler, kanal bilgi ekranında yer alacak yeni alan üzerinden paylaşım yapabilecek. Böylece kanallar sadece kalıcı duyuruların yer aldığı bir alan olmaktan çıkacak.

24 Saat Sonra Otomatik Silinecek Yeni özellikle birlikte fotoğraf, video, metin ve sesli mesajlar durum olarak paylaşılabilecek. Paylaşılan içerikler "Güncellemeler" sekmesinde, kanalın profil fotoğrafına dokunularak görüntülenecek.

Tüm içerikler 24 saat sonra sistem tarafından otomatik olarak kaldırılacak. Bu yapı, anlık duyurular ve kısa süreli kampanyalar için esnek bir alan oluşturacak.