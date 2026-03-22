Kabuklarını soyup atanlar dikkat! Meğer vitamin onlardaymış

Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 23:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sebze kabukları çoğu zaman çöpe gidiyor ancak uzmanlara göre bu kabuklar yüksek lif, vitamin ve antioksidan içeriyor. Doğru şekilde temizlenip kullanıldığında hem beslenmeyi güçlendiriyor hem de israfı azaltıyor.

SEBZE KABUKLARI SANDIĞINIZDAN DAHA FAYDALI Sebze kabukları, çoğu sebzenin en yoğun besin içeriğine sahip bölümüdür. Lif, antioksidan ve mineraller açısından zengin olan bu kısımlar, sindirim sistemini destekler ve bağışıklık üzerinde olumlu etki oluşturur. Kabukların tüketimi aynı zamanda gıda israfını azaltır. Ancak pestisit kalıntılarına karşı iyi yıkanması gerekir. İşte Times of India haberine göre asla atmamanız gereken 4 sebze kabuğu…

EN BESLEYİCİ 4 SEBZE KABUĞU Patates Patates kabuğu, yüksek lif oranı ve potasyum içeriğiyle öne çıkar, demir ve antioksidan içerir. Sindirim sistemini destekler ve kalp sağlığına katkı sağlar. Fırınlanarak çıtır atıştırmalık haline getirilebilir ya da çorba ve yemeklere eklenerek besin değeri artırılabilir.

Havuç Havuç kabuğu, A vitaminine dönüşen beta-karoten açısından zengindir. Bu özellik, göz sağlığı ve bağışıklık sistemine katkı sağlar. Sote edilerek garnitür yapılabilir veya çorba ve smoothie gibi tariflere eklenebilir.

Salatalık Salatalık kabuğu, K vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Su içeriği ve silika sayesinde cilt elastikiyetine katkı sağlar. Salatalarda kullanılabilir ya da limon ve nane ile birlikte içecek hazırlanabilir.