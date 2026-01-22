Vitamin D kullananlar dikkat: Bu 5 belirti varsa hemen bırakmanız isteniyor
NHS (Ulusal Sağlık Servisi), son dönemde vitamin D kullanımına bağlı ciddi sağlık sorunlarında artış kaydedildiğini bildirirken, uzmanlar da bilinçsiz takviye kullanımına karşı uyarılarını sıklaştırdı. Bağışıklık, kemik ve kas sağlığı için yaygın olarak kullanılan vitamin D'nin yanlış dozda alınması, beklenen faydanın tersine ciddi yan etkilere yol açabiliyor.
NHS, özellikle güneş ışığının yetersiz olduğu dönemlerde vitamin D desteğinin önemli olduğunu vurguluyor. Kurumun yaptığı açıklamada, kemik ve kas sağlığını korumak için günlük 10 mikrogram (400 IU) vitamin D takviyesinin yeterli olduğu belirtiliyor. Bu dozun, sağlıklı bireyler için güvenli kabul edildiği ve eczanelerden kolaylıkla temin edilebildiği ifade ediliyor.
Ancak uzmanlara göre sorun, takviyenin kendisinden çok kontrolsüz ve birden fazla kaynaktan alınması. Bir tabletle sınırlı kalmayan kullanım; spreyler, jel formlar, multivitaminler ve zenginleştirilmiş gıdalarla birleştiğinde fark edilmeden yüksek dozlara çıkılabiliyor.
VİTAMİN D VÜCUTTA NASIL ETKİ GÖSTERİYOR?
Vitamin D, güneş ışığından gelen UVB ışınları sayesinde ciltte başlatılan bir kimyasal süreçle oluşuyor. Bu süreçte 7-dehidrokolesterol, D3 vitaminine dönüşüyor. Ortaya çıkan D3 vitamini;
📍kalsiyum emilimi,
📍kemik yoğunluğunun korunması,
📍kas fonksiyonları,
📍bağışıklık sisteminin düzenlenmesi
açısından kritik rol oynuyor. Ancak bu denge bozulduğunda, özellikle kalsiyum seviyelerinde artış görülebiliyor ve bu durum çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.
UZMANDAN UYARI: "İYİ NİYETLİ BİR ALIŞKANLIK SORUNA DÖNÜŞEBİLİR"
Biyomedikal bilim insanı ve Repose Healthcare'in kurucu ortağı Tobias Mapulanga, vitamin D kullanımında en sık yapılan hatanın "ne kadar çok, o kadar iyi" düşüncesi olduğunu söylüyor. Mapulanga'ya göre birçok kişi, takviyeye başladıktan sonra ortaya çıkan olumsuz belirtileri mevsimsel yorgunluk ya da geçici rahatsızlıklar sanarak göz ardı ediyor.
Oysa bazı işaretler, vücudun fazla vitamine karşı verdiği net sinyaller olabiliyor. Uzman, özellikle doz artırıldıktan veya farklı formlar birlikte kullanılmaya başlandıktan kısa süre sonra ortaya çıkan belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
VİTAMİN D KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1. Sürekli Susama ve Sık İdrara Çıkma
Vitamin D aldıktan sonra normalden daha fazla susadığınızı ya da gün içinde tuvalete çıkma sıklığınızın arttığını fark ediyorsanız, bu durum aşırı alımın habercisi olabilir. Fazla vitamin D, vücudun sıvı ve elektrolit dengesini bozarak bu belirtilere yol açabilir.
Bu durumda takviyeyi tek bir 10 mikrogramlık ürünle sınırlamak ve vitamin D içeren diğer tüm ürünleri bırakmak öneriliyor. Etiketleri kontrol etmek, farkında olmadan alınan ek dozları önlemek açısından büyük önem taşıyor.