Vitamin D kullananlar dikkat: Bu 5 belirti varsa hemen bırakmanız isteniyor

NHS, özellikle güneş ışığının yetersiz olduğu dönemlerde vitamin D desteğinin önemli olduğunu vurguluyor. Kurumun yaptığı açıklamada, kemik ve kas sağlığını korumak için günlük 10 mikrogram (400 IU) vitamin D takviyesinin yeterli olduğu belirtiliyor. Bu dozun, sağlıklı bireyler için güvenli kabul edildiği ve eczanelerden kolaylıkla temin edilebildiği ifade ediliyor.

Ancak uzmanlara göre sorun, takviyenin kendisinden çok kontrolsüz ve birden fazla kaynaktan alınması. Bir tabletle sınırlı kalmayan kullanım; spreyler, jel formlar, multivitaminler ve zenginleştirilmiş gıdalarla birleştiğinde fark edilmeden yüksek dozlara çıkılabiliyor.

açısından kritik rol oynuyor. Ancak bu denge bozulduğunda, özellikle kalsiyum seviyelerinde artış görülebiliyor ve bu durum çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.

UZMANDAN UYARI: "İYİ NİYETLİ BİR ALIŞKANLIK SORUNA DÖNÜŞEBİLİR"

Biyomedikal bilim insanı ve Repose Healthcare'in kurucu ortağı Tobias Mapulanga, vitamin D kullanımında en sık yapılan hatanın "ne kadar çok, o kadar iyi" düşüncesi olduğunu söylüyor. Mapulanga'ya göre birçok kişi, takviyeye başladıktan sonra ortaya çıkan olumsuz belirtileri mevsimsel yorgunluk ya da geçici rahatsızlıklar sanarak göz ardı ediyor.

Oysa bazı işaretler, vücudun fazla vitamine karşı verdiği net sinyaller olabiliyor. Uzman, özellikle doz artırıldıktan veya farklı formlar birlikte kullanılmaya başlandıktan kısa süre sonra ortaya çıkan belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.