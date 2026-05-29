Var Mısın Yok Musun’da gözyaşları sel oldu! Yerdeki 5 TL hayatını değiştirdi

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı Ezgi Nur Bozdağ'ın yaşam öyküsü geceye damga vurdu. Sunucu Esra Erol'un sorularını yanıtlayan Bozdağ, çocukluk yıllarında yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve annesiyle verdiği yaşam mücadelesini anlattı. Stüdyoda zaman zaman gözyaşlarının hakim olduğu sohbet izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

"ANNEM İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Kendisini tanıtan Ezgi Nur Bozdağ, Kuaförlük Meslek Lisesi mezunu olduğunu, yıllardır çalıştığını ve e-ticaretle ilgilendiğini söyledi. Yarışmaya geliş amacının ise annesi için önemli bir hayali gerçekleştirmek olduğunu anlattı.

Bozdağ, "Ben annem için mücadele ettim. Bu kutu da annem için" sözleriyle yarışmadaki en büyük hedefini açıkladı.