Var Mısın Yok Musun’da gözyaşları sel oldu! Yerdeki 5 TL hayatını değiştirdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Televizyon tarihinin unutulmaz yarışmalarından Var Mısın Yok Musun?, Esra Erol'un sunumuyla yeniden ekranlara döndü. Renkli yarışmacılar, heyecan dolu anlar ve büyük ödül mücadelesiyle program, atv izleyicilerine nostalji ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı Ezgi Nur Bozdağ'ın yaşam öyküsü geceye damga vurdu. Sunucu Esra Erol'un sorularını yanıtlayan Bozdağ, çocukluk yıllarında yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve annesiyle verdiği yaşam mücadelesini anlattı. Stüdyoda zaman zaman gözyaşlarının hakim olduğu sohbet izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

"ANNEM İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Kendisini tanıtan Ezgi Nur Bozdağ, Kuaförlük Meslek Lisesi mezunu olduğunu, yıllardır çalıştığını ve e-ticaretle ilgilendiğini söyledi. Yarışmaya geliş amacının ise annesi için önemli bir hayali gerçekleştirmek olduğunu anlattı.

Bozdağ, "Ben annem için mücadele ettim. Bu kutu da annem için" sözleriyle yarışmadaki en büyük hedefini açıkladı.

ESRA EROL'UN SORUSU DUYGUSAL ANLARIN KAPISINI AÇTI

Program sırasında Esra Erol, hayatındaki dönüm noktalarını sordu. Bunun üzerine çocukluk yıllarına dönen Ezgi Nur Bozdağ, konuşmakta zorlandığı anlar yaşadı. Bozdağ, "Benim annemle babamın yeni ayrıldığı dönemlerde..." sözleriyle başladığı anlatımında gözyaşlarına hakim olamadı.

YERDE BULUNAN 5 TL HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Çocukluk yıllarında yaşadıkları maddi sıkıntıları anlatan Bozdağ, unutamadığı bir anısını paylaştı. Anne ve babasının ayrılığının ardından hayatlarının tamamen değiştiğini söyleyen yarışmacı, o günleri şöyle anlattı:

"Biz ev arama sürecindeydik. Ablam, annem ve ben yürüyoruz. Bir gün ekmek alacak paramız yok gerçekten. Yolda yürüyoruz ve yoldan 5 TL bulduk Esra abla."

Bozdağ, buldukları parayla iki ekmek aldıklarını belirterek, "Ekmeği bildiğin ısıtıp o gün bir öğünü öyle geçirdik" dedi.

"BEN HIZIR'IN YETİŞTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yaşadığı olayın devamını anlatan yarışmacı, ertesi gün yaşananların kendisini derinden etkilediğini söyledi. Bozdağ, "Ertesi günü de ablamın maaş günüydü. Ablam arka cebine 5 TL'yi koyuyor ve o 5 TL yok oluyor. Ben bunun ilahi bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben Hızır'ın yetiştiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"O 5 TL BENİM DÖNÜM NOKTAM OLDU"

Yaşadığı olayın hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bozdağ, o günün ardından her şeyin değişmeye başladığını anlattı. Bu sözler stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"O benim dönüm noktam oldu. O 5 TL benim hayatımın gerçekten bu raddeye gelmesine sebep oldu. Hayatım bir anda yükseldi. Ben işe başladım. Çok güzel paralar kazandım. Annemin her istediğini yapmaya çalıştım."

ANNE-KIZ İLİŞKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri de anne-kız ilişkisi üzerine yapılan sohbet oldu. Esra Erol'un, "Anneyle beraber misiniz? Yakın mısınız?" sorusuna Ezgi Nur Bozdağ şu yanıtı verdi:

"Çok yakınız. Ben onu hiçbir zaman bırakmadım."

İLK 5 MİLYON TL AÇILDI

Var Mısın Yok Musun'da gecenin en kritik anlarından biri, 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla yaşandı. Ezgi Nur Bozdağ'ın seçimiyle açılan kutudan yarışmanın en büyük ödülü çıkınca stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

Yarışma formatı gereği yüksek ödüllerin oyunda kalması avantaj sağlarken 5 milyon TL'nin erken turlarda elenmesi yarışmacının hedeflediği en büyük ikramiyenin devre dışı kalmasına neden oldu. Kutunun açılmasıyla birlikte büyük şaşkınlık yaşayan Ezgi Nur Bozdağ, "Bu ne ya?" sözleriyle duygularını dile getirdi.

YAKINLARINDAN MORAL DESTEĞİ GELDİ

5 milyon TL'nin elenmesinin ardından yarışmacının yakınları ve stüdyodaki diğer yarışmacılar Ezgi'ye destek verdi. Özellikle ablası ve eşi, moralini yüksek tutması gerektiğini belirterek yarışmanın henüz bitmediğini hatırlattı.

Ezgi'nin ablası, kardeşinin şansına güvendiğini söylerken eşi Ümit de yarışmada hala yüksek tutarlı ödüllerin bulunduğunu vurguladı.

