Var Mısın Yok Musun’da gözyaşları sel oldu! Yerdeki 5 TL hayatını değiştirdi
Televizyon tarihinin unutulmaz yarışmalarından Var Mısın Yok Musun?, Esra Erol'un sunumuyla yeniden ekranlara döndü. Renkli yarışmacılar, heyecan dolu anlar ve büyük ödül mücadelesiyle program, atv izleyicilerine nostalji ve eğlenceyi bir arada sunuyor.
atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı Ezgi Nur Bozdağ'ın yaşam öyküsü geceye damga vurdu. Sunucu Esra Erol'un sorularını yanıtlayan Bozdağ, çocukluk yıllarında yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve annesiyle verdiği yaşam mücadelesini anlattı. Stüdyoda zaman zaman gözyaşlarının hakim olduğu sohbet izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
"ANNEM İÇİN MÜCADELE ETTİM"
Kendisini tanıtan Ezgi Nur Bozdağ, Kuaförlük Meslek Lisesi mezunu olduğunu, yıllardır çalıştığını ve e-ticaretle ilgilendiğini söyledi. Yarışmaya geliş amacının ise annesi için önemli bir hayali gerçekleştirmek olduğunu anlattı.
Bozdağ, "Ben annem için mücadele ettim. Bu kutu da annem için" sözleriyle yarışmadaki en büyük hedefini açıkladı.
ESRA EROL'UN SORUSU DUYGUSAL ANLARIN KAPISINI AÇTI
Program sırasında Esra Erol, hayatındaki dönüm noktalarını sordu. Bunun üzerine çocukluk yıllarına dönen Ezgi Nur Bozdağ, konuşmakta zorlandığı anlar yaşadı. Bozdağ, "Benim annemle babamın yeni ayrıldığı dönemlerde..." sözleriyle başladığı anlatımında gözyaşlarına hakim olamadı.
YERDE BULUNAN 5 TL HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Çocukluk yıllarında yaşadıkları maddi sıkıntıları anlatan Bozdağ, unutamadığı bir anısını paylaştı. Anne ve babasının ayrılığının ardından hayatlarının tamamen değiştiğini söyleyen yarışmacı, o günleri şöyle anlattı:
"Biz ev arama sürecindeydik. Ablam, annem ve ben yürüyoruz. Bir gün ekmek alacak paramız yok gerçekten. Yolda yürüyoruz ve yoldan 5 TL bulduk Esra abla."
Bozdağ, buldukları parayla iki ekmek aldıklarını belirterek, "Ekmeği bildiğin ısıtıp o gün bir öğünü öyle geçirdik" dedi.
"BEN HIZIR'IN YETİŞTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Yaşadığı olayın devamını anlatan yarışmacı, ertesi gün yaşananların kendisini derinden etkilediğini söyledi. Bozdağ, "Ertesi günü de ablamın maaş günüydü. Ablam arka cebine 5 TL'yi koyuyor ve o 5 TL yok oluyor. Ben bunun ilahi bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben Hızır'ın yetiştiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.