Valilikten resmi açıklama geldi: Ordu’nun üç ilçesinde eğitime ara verildi

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 4 Mart 2026 Çarşamba günü Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe'de tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Bu ilçelerde görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Ordu'nun iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı zorlaştırdı. Özellikle yüksek bölgelerde kar kalınlığının artması ve yollarda buzlanma riskinin oluşması üzerine valilik harekete geçti.

🌨️ KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI Ordu'nun iç kesimlerinde meydana gelen kar yağışı günlük hayatı zorlaştırdı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması ve buzlanma riski üzerine Ordu Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 4 Mart 2026 Çarşamba günü öğrencilerin güvenliği için üç ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

🏫 HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL? Valilik kararına göre aşağıdaki ilçelerde resmi ve özel tüm eğitim kurumları bir gün süreyle kapalı olacak: ➔Akkuş ➔Gölköy ➔Gürgentepe Bu ilçelerde anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde ders yapılmayacak. Hava koşullarının durumuna göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği de ifade edildi.

👩‍💼 KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN DÜZENLEMESİ Tatil kararı yalnızca öğrencileri kapsamıyor. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan bazı personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. İzin kapsamına girenler şöyle: ➔Hamile personel ➔Engelli personel ➔Ağır kronik hastalığı bulunan çalışanlar ➔Çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personel