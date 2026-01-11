Viral Galeri Viral Liste Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası: İşte 13 Ocak Salı okulların tatil edildiği iller

Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası: İşte 13 Ocak Salı okulların tatil edildiği iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün art arda yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde birçok il için kar alarmı verildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verilirken, valilikler peş peşe tatil kararlarını duyurdu. İşte 13 Ocak 2026'da tatil edilen illerin listesi...

Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul dahil çok sayıda il ve ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

TUNCELİ

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, 13 Ocak Salı günü, ili genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime, Kemah ilçesinde ise eğitime bugün ara verildi.

Çayırlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bir süredir kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanacak risk ve tehlikelere karşı taşımalı eğitime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin izinli sayılacağı kaydedildi.

Kemah Kaymakamlığı da olumsuz hava şartları nedeniyle yapılan değerlendirmede ilçede eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ'IN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada 13 Ocak Salı günü il genelinde eğitim öğretime devam edileceği, ancak bazı bölgelerde olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi. Bu çerçevede Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamanın devamında ise Türkoğlu ilçesine bağlı Murat Çakıroğlu İlkokulu Ortaokulu'nda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli, Çatmayayl, Ağabeyli,Kemalli, Başdervişli, Budaklı,Beşenli'de, Pazarcık ilçesine bağlı Nacar, Sakarkaya, Göynük, Gücük, Tetirlik, Yumaklıcerit ile Onikişubat ilçesine bağlı Tekir, Ilıca, Suluyayla ve Döngele mahallelerinin tamamında, Kürtül ve Kalekaya mahallelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda Salı günü için okulların tatil edildiği ifade edildi.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin ardından 6 ilçede daha eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akören, Derebucak, Güneysınır, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde de yarın için 1 günlüğüne eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

BATMAN'IN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde bu gece beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde bu geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve yarın da devam edeceği, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşabileceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 Ocak 2026 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

KIRKLARELİ'NİN VİZE İLÇESİNDE EĞİTİME ARA
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın da ara verildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü ilçede, bugün yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verilmişti.

Kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirdi.

GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara binaen, İl merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir."

