Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası: İşte 13 Ocak Salı okulların tatil edildiği iller

TUNCELİ

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, 13 Ocak Salı günü, ili genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime, Kemah ilçesinde ise eğitime bugün ara verildi.

Çayırlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bir süredir kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanacak risk ve tehlikelere karşı taşımalı eğitime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin izinli sayılacağı kaydedildi.

Kemah Kaymakamlığı da olumsuz hava şartları nedeniyle yapılan değerlendirmede ilçede eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.