Viral Galeri Viral Liste Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? mebbis.meb.gov.tr başvuru ekranı...

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? mebbis.meb.gov.tr başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı için uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları hakkında kılavuz yayımladı. Öğretmenlerin bu unvanlara başvurabilmesi için gerekli şartlar ve başvuru süreciyle ilgili merak edilenler Bakanlık tarafından açıklığa kavuşturuldu. Peki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:41
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? mebbis.meb.gov.tr başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin kariyerlerinde önemli bir adım atmalarını sağlayacak Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik başvuru kılavuzunu yayımladı. 2024 yılı için başvurular, eğitim hayatında yeni bir döneme adım atmak isteyen öğretmenler için kritik bir fırsat sunuyor. Peki başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak? İşte bilmeniz gereken tüm detaylar.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? mebbis.meb.gov.tr başvuru ekranı...

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapanlar için başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru tarihleri 25 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2025 arasında belirlenmiş durumda. Bu tarihler arasında başvurular tamamlanacak.

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Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? mebbis.meb.gov.tr başvuru ekranı...

Uzman Öğretmenlik İçin Gerekli Şartlar

Uzman öğretmenlik unvanı almak için öğretmenlerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Hizmet Süresi: Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak.
Aktif Görev: Halen öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
Disiplin Cezası: Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.
Eğitim Programı: Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını başarıyla tamamlamış olmak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? mebbis.meb.gov.tr başvuru ekranı...

Başöğretmenlik İçin Aranan Şartlar

Başöğretmen unvanına başvuracak adaylar için ise koşullar bir adım daha ileriye taşınıyor:

Uzman Öğretmenlik Hizmeti: Uzman öğretmen olarak en az 10 yıl hizmet yapmış olmak.
Aktif Uzman Öğretmenlik Görevi: Halen uzman öğretmen olarak görevde bulunmak.
Disiplin Cezası: Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.
Eğitim Programı: Başöğretmenlik Eğitim Programını başarıyla tamamlamış olmak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? mebbis.meb.gov.tr başvuru ekranı...

18 Ekim 2024 tarihi itibarıyla görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları koşuluyla başöğretmen unvanına başvurabilecekler. Bu durumda, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmaması ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmaları gerekecek.

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