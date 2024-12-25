Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? mebbis.meb.gov.tr başvuru ekranı...

Uzman Öğretmenlik İçin Gerekli Şartlar

Uzman öğretmenlik unvanı almak için öğretmenlerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Hizmet Süresi: Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

Aktif Görev: Halen öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

Disiplin Cezası: Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

Eğitim Programı: Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını başarıyla tamamlamış olmak.