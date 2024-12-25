Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? mebbis.meb.gov.tr başvuru ekranı...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı için uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları hakkında kılavuz yayımladı. Öğretmenlerin bu unvanlara başvurabilmesi için gerekli şartlar ve başvuru süreciyle ilgili merak edilenler Bakanlık tarafından açıklığa kavuşturuldu. Peki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ne zaman?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:41