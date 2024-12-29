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Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB uzman öğretmen sertifikası nasıl alınır?

Uzman öğretmenlik başvurusu yapan ve onaylanan öğretmenler için eğitim süreci başladı. Uzman öğretmen adayları, eğitimlere nasıl katılım sağlayacaklarını ve sertifikalarını ne zaman alacaklarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Eğitimlerin içeriği ve süreci hakkında merak edilenler, adaylar tarafından dikkatle inceleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:33
Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB uzman öğretmen sertifikası nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Aralık itibariyle başlatılan uzman öğretmenlik eğitimleri, başvuru yaparak onaylanan öğretmenler için büyük bir fırsat sunuyor. Eğitimler, 80 saatlik video derslerle beş ana başlık altında öğretmenlerin erişimine sunuldu. Online platform üzerinden gerçekleştirilen eğitimler, 15 Nisan 2025'e kadar devam edecek.

Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB uzman öğretmen sertifikası nasıl alınır?

Eğitim Süreci ve Katılım Şartları

Uzman öğretmenlik eğitimleri, ÖBA (Online Eğitim Platformu) üzerinden yürütülüyor. Eğitimlerin süresi ve içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre düzenleniyor. Aday öğretmenler, belirtilen tarihler arasında eğitimlere katılabiliyor. 27 Aralık itibariyle başlayan bu süreçte, uzman öğretmen adayları verilen süre zarfında eğitimleri tamamlayarak sertifika almak için gerekli şartları yerine getirecek.

Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB uzman öğretmen sertifikası nasıl alınır?

Sertifika Alım Süreci ve Öne Çıkan Detaylar

Uzman öğretmenlik sertifikaları, 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenlenmeye başlandı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanı almaya hak kazanan öğretmenler, e-Devlet üzerinden sertifikalarına ulaşabilecek.

Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB uzman öğretmen sertifikası nasıl alınır?

Sertifikalar, düzenlendiği tarihten itibaren geçerli olacak ve öğretmenler bu tarihten sonraki ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

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