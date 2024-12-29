Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB uzman öğretmen sertifikası nasıl alınır?

Uzman öğretmenlik başvurusu yapan ve onaylanan öğretmenler için eğitim süreci başladı. Uzman öğretmen adayları, eğitimlere nasıl katılım sağlayacaklarını ve sertifikalarını ne zaman alacaklarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Eğitimlerin içeriği ve süreci hakkında merak edilenler, adaylar tarafından dikkatle inceleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi