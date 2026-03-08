CANLI YAYIN
Uzman erbaş olmak isteyenlere kritik uyarı: Başvurular yarın bitiyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı uzman erbaş alımı için başvuru sürecini başlattı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak isteyen adaylar başvurularını personeltemin.msb.gov.tr üzerinden 9 Mart 2026'ya kadar yapabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar ise fiziki test, mülakat ve mesleki sınav aşamalarından geçecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı için uzman erbaş temin faaliyetlerine ilişkin başvuru kılavuzunu yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak isteyen adaylar, başvurularını belirtilen şartlar doğrultusunda çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Uzman erbaş alımı için ön başvurular, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başlandı. Adayların başvurularını 9 Mart 2026 saat 17.30'a kadar internet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Başvuru işlemlerinin geçerli sayılabilmesi için adayların çevrim içi formu doldurmasının ardından sınav ücretini aynı gün saat 23.30'a kadar yatırması gerekiyor. İnternet sitesi dışında posta veya şahsen yapılan başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.

TEK TERCİH YAPILABİLECEK

Adaylar başvuru sırasında kuvvet, sınıf ve branş için yalnızca bir tercih yapabilecek. Başvurular sadece bu temin faaliyeti kapsamında geçerli olacak.

Millî Savunma Bakanlığı, ihtiyaçlar doğrultusunda başvuru tarihleri veya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutarken, adayların tüm duyuruları resmi internet adresinden takip etmesi gerekiyor. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak.

UZMAN ERBAŞ KİMDİR?

Uzman erbaşlar; Türk Silahlı Kuvvetlerinde teknik ve kritik görevlerde süreklilik sağlayan, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında görev yapan uzman onbaşı ve uzman çavuşlardan oluşuyor.

Personelin özlük, sosyal ve mali hakları ilgili kanun ve yönetmeliklerde düzenlenirken, görev süreci sözleşmeli statüde yürütülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Başvuru yapacak adaylarda aranan temel şartlar da kılavuzda yer aldı. Buna göre adayların;

  • Türk vatandaşı ve erkek olması,
  • 1 Ocak 1999 ve sonrasında doğmuş olması,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olması,
  • Askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olması,
  • Silahlı görev yapmaya engel hukuki durumunun bulunmaması,
  • Sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları karşılaması gerekiyor.

Ayrıca adayların fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve uygulamalı mesleki bilgi sınavı aşamalarında başarılı olması şartı aranacak.

BOY VE KİLO ŞARTI UYGULANACAK

Başvuru yapacak adayların en az 164 santimetre, en fazla 210 santimetre boyunda olması gerekiyor. Boy uzunluğuna göre belirlenen kilo aralığında bulunmayan adaylar fiziki değerlendirme aşamasında elenecek.

SEÇİM AŞAMALARI NASIL YAPILACAK?

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav merkezinde birkaç aşamadan geçecek. Bu süreçte adaylara sırasıyla;

  • Evrak kontrolü
  • Fiziki değerlendirme
  • Fiziki yeterlilik testi
  • Mülakat
  • Uygulamalı mesleki bilgi sınavı
  • Sağlık kurulu raporu
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

uygulanacak.

Adaylar bu aşamalardan herhangi birinde başarısız olması durumunda bir sonraki aşamaya geçemeyecek.

SINAV ÜCRETİ 250 TL

Başvuru sürecinde adayların 250 TL sınav ücretini yatırması gerekiyor. Ödeme işlemi VakıfBank ATM'leri veya internet bankacılığı üzerinden "MSB Personel Sınav Ödemeleri" ekranından yapılabilecek.

Şehit veya gazi eş ve çocukları ise gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri halinde sınav ücretinden muaf tutulacak.

SONUÇLAR İNTERNETTEN AÇIKLANACAK

Seçim aşamalarını başarıyla tamamlayan adayların asıl ve yedek listeleri Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Adaylara ayrıca posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek. Tüm duyuru ve bilgilendirmeler internet sitesi üzerinden yapılacak ve ilanlar tebligat yerine geçecek.

