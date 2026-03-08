Uzman erbaş olmak isteyenlere kritik uyarı: Başvurular yarın bitiyor

Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 09:08 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı uzman erbaş alımı için başvuru sürecini başlattı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak isteyen adaylar başvurularını personeltemin.msb.gov.tr üzerinden 9 Mart 2026'ya kadar yapabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar ise fiziki test, mülakat ve mesleki sınav aşamalarından geçecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı için uzman erbaş temin faaliyetlerine ilişkin başvuru kılavuzunu yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak isteyen adaylar, başvurularını belirtilen şartlar doğrultusunda çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK Uzman erbaş alımı için ön başvurular, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başlandı. Adayların başvurularını 9 Mart 2026 saat 17.30'a kadar internet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Başvuru işlemlerinin geçerli sayılabilmesi için adayların çevrim içi formu doldurmasının ardından sınav ücretini aynı gün saat 23.30'a kadar yatırması gerekiyor. İnternet sitesi dışında posta veya şahsen yapılan başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.

TEK TERCİH YAPILABİLECEK Adaylar başvuru sırasında kuvvet, sınıf ve branş için yalnızca bir tercih yapabilecek. Başvurular sadece bu temin faaliyeti kapsamında geçerli olacak. Millî Savunma Bakanlığı, ihtiyaçlar doğrultusunda başvuru tarihleri veya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutarken, adayların tüm duyuruları resmi internet adresinden takip etmesi gerekiyor. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak.

UZMAN ERBAŞ KİMDİR? Uzman erbaşlar; Türk Silahlı Kuvvetlerinde teknik ve kritik görevlerde süreklilik sağlayan, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında görev yapan uzman onbaşı ve uzman çavuşlardan oluşuyor. Personelin özlük, sosyal ve mali hakları ilgili kanun ve yönetmeliklerde düzenlenirken, görev süreci sözleşmeli statüde yürütülüyor.