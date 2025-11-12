Viral Galeri Viral Liste Uzman Çavuşlar Günü 2025 ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? 12 Kasım ne günü, anlam ve önemi nedir?

Türkiye'nin güvenliği için en zorlu koşullarda görev yapan, cesaretleri ve fedakarlıklarıyla milletin gönlünde yer edinen Uzman Çavuşlar, her yıl kendilerine adanan özel günde gururla anılıyor. Terörle mücadeleden sınır güvenliğine kadar ülkenin her noktasında görev yapan bu kahramanlar için belirlenen 'Uzman Çavuşlar Günü', 2025 yılında da büyük bir coşku ve saygı atmosferinde kutlanacak. Peki Uzman Çavuşlar Günü hangi tarihte kutlanıyor?

12.11.2025
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın en önemli unsurlarından biri olan uzman çavuşlar, Türkiye'nin dört bir yanında en zorlu görevleri büyük bir fedakarlıkla yerine getiriyor. Dağlarda, sınır hattında, karakollarda ve operasyon bölgelerinde görev yapan bu kahramanlar; cesaretleri, disiplinleri ve görev bilinciyle milletin güven kaynağı. Her biri, ülkenin huzuru ve güvenliği için tereddüt etmeden hayatını riske atan vatan evlatlarıdır.

UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Uzman çavuşların Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki üstün hizmetlerini onurlandırmak amacıyla kutlanan Uzman Çavuşlar Günü, her yıl 12 Kasım tarihinde anılıyor. Bu özel gün, sadece bir takvim tarihi değil; aynı zamanda kahramanlık, sadakat ve görev aşkının sembolü olarak görülüyor. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan binlerce uzman çavuş, bu tarihte çeşitli etkinliklerle anılıyor.

FEDAKARLIĞIN VE CESARETİN SEMBOLÜ

Uzman çavuşlar, Türkiye'nin iç güvenliğini sağlayan birliklerin omurgasını oluşturuyor. Terörle mücadele operasyonlarından sınır güvenliğine, doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarından yurt dışı görevlerine kadar her alanda aktif rol üstleniyorlar.

Kimi zaman kar altında, kimi zaman çöl sıcağında; kimi zaman sessiz bir karakolda, kimi zaman çatışma hattında görev yapıyorlar. Onların azmi ve kararlılığı, ordunun sahadaki gücünü temsil ediyor.

