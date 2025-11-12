Uzman Çavuşlar Günü 2025 ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? 12 Kasım ne günü, anlam ve önemi nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın en önemli unsurlarından biri olan uzman çavuşlar, Türkiye'nin dört bir yanında en zorlu görevleri büyük bir fedakarlıkla yerine getiriyor. Dağlarda, sınır hattında, karakollarda ve operasyon bölgelerinde görev yapan bu kahramanlar; cesaretleri, disiplinleri ve görev bilinciyle milletin güven kaynağı. Her biri, ülkenin huzuru ve güvenliği için tereddüt etmeden hayatını riske atan vatan evlatlarıdır.