Uzman Çavuşlar Günü 2025 ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? 12 Kasım ne günü, anlam ve önemi nedir?
Türkiye'nin güvenliği için en zorlu koşullarda görev yapan, cesaretleri ve fedakarlıklarıyla milletin gönlünde yer edinen Uzman Çavuşlar, her yıl kendilerine adanan özel günde gururla anılıyor. Terörle mücadeleden sınır güvenliğine kadar ülkenin her noktasında görev yapan bu kahramanlar için belirlenen 'Uzman Çavuşlar Günü', 2025 yılında da büyük bir coşku ve saygı atmosferinde kutlanacak. Peki Uzman Çavuşlar Günü hangi tarihte kutlanıyor?
Giriş Tarihi: 12.11.2025 13:56