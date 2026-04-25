Uzaydan dönenlerin yaşadığı ilginç olay! Vücudumuz yer çekimini unutuyor mu?

Uzayda uzun süre kalan astronotların bile yer çekimine dair alışkanlıklarını sürdüğü ortaya çıktı. Yeni araştırma, insan beyninin Dünya'da öğrendiği fizik kurallarını kolay kolay bırakmadığını ve bu durumun uzay görevlerinde önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

BEYİN YER ÇEKİMİNİ UNUTAMIYOR

Araştırma, insan beyninin yer çekimi deneyimini sadece öğrenmediğini, aynı zamanda bunu kalıcı bir referans noktası haline getirdiğini ortaya koyuyor. Buna göre astronotlar, aylarca ağırlıksız ortamda yaşasalar bile nesneleri tutarken hala Dünya'daki refleksleriyle hareket ediyor.

Bilim insanlarına göre bu durum basit bir alışkanlık değil. Beyin, nesnelerin "ağır olması gerektiği" varsayımını sürdürüyor. Bu beklenti gerçekleşmediğinde ise hatalı bir şekilde aşırı düzeltme yapıyor.