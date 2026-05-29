Uzak Şehir’de aşk bombası! Yaren Güldiken rol arkadaşıyla görüntülendi

"Uzak Şehir" dizisinin setinde filizlenen yeni bir aşk magazin dünyasında konuşulmaya başlandı. Dizinin sevilen oyuncularından Alper Çankaya ile yine aynı yapımda rol alan Yaren Güldiken'in aşk yaşadığı öne sürüldü.

Uzak Şehir, sadece sürükleyici senaryosuyla değil, set arkasındaki sürpriz gelişmelerle de magazin gündemini sallamaya devam ediyor.

UZAK ŞEHİR SETİNDE AŞK RÜZGARLARI DİNMİYOR Atakan Özkaya (Kaya) ve Dilin Döğer'in (Zerrin) aşk haberlerinin ardından, dizi setinden bir bomba iddia daha geldi.

BUDVA'DA GÖRÜTÜNLENDİLER Dizide Pakize ve Şahin karakterini canlandıran iki başarılı oyuncunun aşk yaşadığı iddia edildi. Gossip Pasta'nın ulaştığı görüntü ise ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Sezon finalinin ardından soluğu Budva'da alan Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, bir süredir sevgiliymiş! Özel hayatlarını gizli tutmayı tercih eden genç oyunculardan, aşk iddialarına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.