Uyurken her şeyi duyuyor olabiliriz! Genel anestezi altında şaşırtan araştırma

Genel anestezi sırasında beynin dış dünyayla bağlantısını tamamen kestiği düşünülüyordu. Ancak ABD'de yürütülen yeni bir araştırma, beynin bilinç kapalıyken bile sesleri analiz etmeyi ve dili işlemeyi sürdürdüğünü gösterdi. Uzmanlara göre bu keşif, hem bilinç kavramına dair bildikleri değiştirebilir hem de konuşma yetisini kaybeden hastalar için yeni tedavi yöntemlerinin önünü açabilir.

Araştırmacılar özellikle hafıza ve öğrenmeyle bağlantılı olan hipokampus bölgesine odaklandı. Burada kullanılan gelişmiş "Neuropixels" teknolojisi sayesinde yüzlerce sinir hücresinin aynı anda verdiği tepkiler kaydedildi.

Araştırmanın ilk aşamasında hastalara sürekli tekrar eden ses tonları dinletildi. Daha sonra bu seslerin arasına farklı tonlar eklendi. Bilim insanları, beynin bu farklı sesleri zamanla ayırt etmeye başladığını gözlemledi. Uzmanlara göre bu durum, anestezi altında bile beynin öğrenme kapasitesini tamamen kaybetmediğini gösteriyor.

BEYİN HİKAYEDEKİ SONRAKİ KELİMEYİ TAHMİN ETTİ

Araştırmanın en dikkat çeken bölümü ise ikinci deney oldu. Bu aşamada hastalara kısa hikayeler dinletildi. Kaydedilen sinirsel aktiviteler incelendiğinde, beynin isim, fiil ve sıfat gibi farklı kelime türlerini ayırt ettiği görüldü. Dahası, bazı sinyaller beynin cümlede gelecek kelimeyi önceden tahmin ettiğini ortaya koydu.

Çalışmada yer alan Benjamin Hayden, bunun normalde bilinçli ve dikkatli bireylerde görülen bir süreç olduğunu belirterek sonuçların oldukça şaşırtıcı olduğunu ifade etti.