Uygun fiyatlı TOGG T6 geliyor: Satışa çıkacağı yıl belli oldu

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 11:46 ahaber.com.tr

T10X ve T10F modelleriyle pazardaki varlığını güçlendiren TOGG, ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın paylaştığı bilgilere göre, markanın daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenen yeni ve uygun fiyatlı modeli T6'nın 2027 yılında satışa sunulması planlanıyor.

Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda küresel ekonomiden otomotiv sektörüne uzanan geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, TOGG'un yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Küresel ticarette artan belirsizliklere dikkat çeken Tosyalı, "Kuralsızlıkların kural olmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullanırken, TOGG'un üretim hedefleri ve yeni model planları da netleşti.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER VE SANAYİYE ETKİSİ Bir televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Fuat Tosyalı, küresel ticarette yaşanan dalgalanmaların sanayi sektörünü doğrudan etkilediğini vurguladı. Çelik sektöründeki kapasite fazlasından Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar birçok başlıkta değerlendirme yapan Tosyalı, belirsizliklerin hem üretim hem de yatırım kararlarını daha dikkatli planlamayı zorunlu kıldığını ifade etti.

TOGG'DA ÜRETİM RAKAMLARI NETLEŞİYOR TOGG'a ilişkin güncel verileri paylaşan Tosyalı, 2025 yılının 40 bin adetlik üretimle tamamlandığını ve trafikteki toplam TOGG sayısının 100 bini aştığını söyledi. Üretim sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Tosyalı, satış ve üretim dengesinin korunduğunu, bu nedenle stok sorunu yaşanmadığını dile getirdi.

2026 VE 2027 İÇİN HEDEFLER Açıklamalara göre TOGG, 2026 yılında 60 bin adet ve üzeri üretim hedefliyor. Yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine ise 2027 yılının sonuna doğru ulaşılması planlanıyor. Tosyalı, bu hedeflerin mevcut altyapı ve pazar koşulları göz önünde bulundurularak gerçekçi şekilde belirlendiğini vurguladı.