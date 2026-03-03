Uygun fiyatlı iPhone 17e tanıtıldı! Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

⚡ A19 ÇİP VE C1X MODEM

Cihaz, gücünü A19 çipten alıyor. Bu işlemci iOS 26'nın Liquid Glass özelliğini ve yüksek grafik gerektiren uygulamaları destekliyor. iPhone 17e'de dört çekirdekli GPU bulunuyor. Standart iPhone 17 modelinde beş, Pro modellerde ise altı GPU çekirdeği yer alıyor. Ayrıca cihazda C1X modem bulunuyor. Apple'ın açıklamasına göre bu modem 5G bağlantı hızını iki katına çıkarıyor. Aynı zamanda Mesajlar ve Acil SOS için uydu bağlantısı desteği sağlıyor.