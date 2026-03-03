CANLI YAYIN
Uygun fiyatlı iPhone 17e tanıtıldı! Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Apple, 11 Mart'ta satışa sunacağı iPhone 17e modelini duyurdu. MagSafe ve Qi2 15W kablosuz şarj desteği eklenen cihaz, 256 GB başlangıç depolama ve A19 çiple geliyor. 6.1 inç 60Hz ekranını koruyan model Türkiye'de 54.999 TL'den satışa çıkacak.

Apple, uygun fiyatlı iPhone serisini iPhone 17e modeliyle güncelledi. Yeni cihaz, MagSafe ve Qi2 15W kablosuz şarj desteğinin yanı sıra 256 GB başlangıç depolama ve A19 çip ile geliyor. 6.1 inç ekranını koruyan model, dayanıklılığı artırılan Ceramic Shield 2 camı ve C1X modemle sunulan uydu bağlantı desteğiyle serideki donanım seviyesini bir adım ileri taşıyor.

🚀 SATIŞ TAKVİMİ NETLEŞTİ

Apple'ın yeni modeli iPhone 17e için ön siparişler 4 Mart Çarşamba günü başlayacak. Cihaz 11 Mart itibarıyla satışa sunulacak. Yeni model, iPhone 16e'nin ardından serinin güncellenmiş versiyonu olarak konumlandırılıyor. Tasarım dili büyük ölçüde korunurken donanım tarafında bazı değişiklikler yapıldı.

🖥️ 6.1 İNÇ EKRAN VE CERAMİC SHİLELD 2 TEKNOLOJİSİ

iPhone 17e'de 6.1 inç ekran ve 60Hz yenileme hızı yer alıyor. Cihazda Dinamik Ada yerine klasik çentik tasarımı bulunuyor. Ekran, Ceramic Shield 2 teknolojisiyle korunuyor.

Apple'ın paylaştığı bilgilere göre bu yeni cam, iPhone 16e'ye kıyasla çizilmelere karşı üç kat daha dayanıklı. Parlamayı azaltan bir yüzey yapısı da sunuluyor.

🧲 MAGSAFE VE Qi2 15W ŞARJ

iPhone 17e ile birlikte MagSafe desteği sunuluyor. Cihaz, Qi2 standardında 15W kablosuz şarjı destekliyor. Manyetik sistem sayesinde MagSafe uyumlu aksesuarlar arka yüzeye sabitlenebiliyor. Bu özellik iPhone 16e modelinde yer almıyordu.

💾 İPHONE 16E'YE GÖRE İKİ KAT ALAN

Apple, iPhone 17e'de başlangıç depolama alanını 256 GB olarak belirledi. Bu kapasite, iPhone 16e'ye göre iki kat daha fazla alan anlamına geliyor. Modelin 512 GB seçeneği de bulunuyor. Artan depolama alanı; 4K video, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve uygulama kullanımı için daha geniş kapasite sunuyor.

⚡ A19 ÇİP VE C1X MODEM

Cihaz, gücünü A19 çipten alıyor. Bu işlemci iOS 26'nın Liquid Glass özelliğini ve yüksek grafik gerektiren uygulamaları destekliyor. iPhone 17e'de dört çekirdekli GPU bulunuyor. Standart iPhone 17 modelinde beş, Pro modellerde ise altı GPU çekirdeği yer alıyor. Ayrıca cihazda C1X modem bulunuyor. Apple'ın açıklamasına göre bu modem 5G bağlantı hızını iki katına çıkarıyor. Aynı zamanda Mesajlar ve Acil SOS için uydu bağlantısı desteği sağlıyor.

📸 48 MP ARKA KAMERA

iPhone 17e'nin arka bölümünde 48 megapiksel çözünürlüğünde tek kamera yer alıyor. Cihaz, 2x optik kalitede dijital yakınlaştırma sunuyor. Ön tarafta ise 12 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Üst modellerde kullanılan 18 megapiksellik yeni sensör bu modelde yer almıyor.

🎨 RENK SEÇENEKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI

iPhone 17e üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak: siyah, beyaz ve açık pembe. Türkiye fiyatları şu şekilde açıklandı:

256 GB: 54.999 TL

512 GB: 66.999 TL

📊İPHONE 16E - İPHONE 17E KARŞILAŞTIRMASI

Özellik / Nitelik iPhone 17e iPhone 16e
Tasarım ve Ekran 6,1 inç OLED, 60 Hz Siyah ve beyaz renk seçenekleri Seramik Kalkan 2 (Ön) 6,1 inç OLED, 60 Hz Siyah ve beyaz renk seçenekleri Seramik Kalkan (Ön)
Çip (CPU / Performans) A19 çip 6 çekirdekli CPU Nöral Hızlandırıcılar içeren 4 çekirdekli GPU A18 çip 6 çekirdekli CPU 4 çekirdekli GPU
Modem / Bağlantı C1X modem + N1 kablosuz çip C1 modem (5G)
MagSafe Desteği ve Şarj MagSafe (20W adaptörlü 15W) MagSafe desteği yok (yalnızca Qi, 7,5W'a kadar)
Temel Depolama 256 GB'tan itibaren 128 GB'tan itibaren
Veri Deposu (RAM) 8 GB 8 GB
Arka Kamera 48 MP tek kamera 48 MP tek kamera
Ön Kamera 12 MP TrueDepth kamera 12 MP TrueDepth kamera
