Uygun fiyatlı iPhone 17e tanıtıldı! Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi
Apple, 11 Mart'ta satışa sunacağı iPhone 17e modelini duyurdu. MagSafe ve Qi2 15W kablosuz şarj desteği eklenen cihaz, 256 GB başlangıç depolama ve A19 çiple geliyor. 6.1 inç 60Hz ekranını koruyan model Türkiye'de 54.999 TL'den satışa çıkacak.
Apple, uygun fiyatlı iPhone serisini iPhone 17e modeliyle güncelledi. Yeni cihaz, MagSafe ve Qi2 15W kablosuz şarj desteğinin yanı sıra 256 GB başlangıç depolama ve A19 çip ile geliyor. 6.1 inç ekranını koruyan model, dayanıklılığı artırılan Ceramic Shield 2 camı ve C1X modemle sunulan uydu bağlantı desteğiyle serideki donanım seviyesini bir adım ileri taşıyor.
🚀 SATIŞ TAKVİMİ NETLEŞTİ
Apple'ın yeni modeli iPhone 17e için ön siparişler 4 Mart Çarşamba günü başlayacak. Cihaz 11 Mart itibarıyla satışa sunulacak. Yeni model, iPhone 16e'nin ardından serinin güncellenmiş versiyonu olarak konumlandırılıyor. Tasarım dili büyük ölçüde korunurken donanım tarafında bazı değişiklikler yapıldı.
🖥️ 6.1 İNÇ EKRAN VE CERAMİC SHİLELD 2 TEKNOLOJİSİ
iPhone 17e'de 6.1 inç ekran ve 60Hz yenileme hızı yer alıyor. Cihazda Dinamik Ada yerine klasik çentik tasarımı bulunuyor. Ekran, Ceramic Shield 2 teknolojisiyle korunuyor.
Apple'ın paylaştığı bilgilere göre bu yeni cam, iPhone 16e'ye kıyasla çizilmelere karşı üç kat daha dayanıklı. Parlamayı azaltan bir yüzey yapısı da sunuluyor.
🧲 MAGSAFE VE Qi2 15W ŞARJ
iPhone 17e ile birlikte MagSafe desteği sunuluyor. Cihaz, Qi2 standardında 15W kablosuz şarjı destekliyor. Manyetik sistem sayesinde MagSafe uyumlu aksesuarlar arka yüzeye sabitlenebiliyor. Bu özellik iPhone 16e modelinde yer almıyordu.
💾 İPHONE 16E'YE GÖRE İKİ KAT ALAN
Apple, iPhone 17e'de başlangıç depolama alanını 256 GB olarak belirledi. Bu kapasite, iPhone 16e'ye göre iki kat daha fazla alan anlamına geliyor. Modelin 512 GB seçeneği de bulunuyor. Artan depolama alanı; 4K video, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve uygulama kullanımı için daha geniş kapasite sunuyor.