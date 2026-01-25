USC araştırması ortaya koydu: Zona aşısı yaşlanma hızını düşürebilir
University of Southern California'da yürütülen ve Ocak 2026'da yayımlanan yeni bir bilimsel araştırma, zona aşısının yalnızca hastalığı önlemekle kalmadığını, aynı zamanda biyolojik yaşlanma sürecini de yavaşlatabileceğini ortaya koydu.
University of Southern California (USC) tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, zona aşısının bilinen koruyucu etkilerinin ötesine geçebileceğini gösterdi. Bulgulara göre aşı, ağrılı deri döküntülerini önlemenin yanı sıra vücudun biyolojik yaşlanma sürecini de yavaşlatma potansiyeline sahip.
Ocak 2026'da yayımlanan çalışma, aşıların yalnızca enfeksiyonları engelleyen birer araç değil, aynı zamanda sağlıklı yaşlanmayı destekleyen bir strateji olarak da değerlendirilebileceğine işaret ediyor.
BİYOLOJİK YAŞLANMA GÖSTERGELERİ MERCEK ALTINDA
Araştırma kapsamında 70 yaş ve üzerindeki 3 bin 800'den fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Katılımcılar üzerinden yedi farklı biyolojik yaşlanma alanı analiz edildi. Sonuçlar, zona aşısı yaptıran bireylerin, aşı olmayanlara kıyasla daha genç bir biyolojik profile sahip olduğunu ortaya koydu.
Özellikle yaşa bağlı kronik iltihaplanmayı ifade eden "inflammaging" düzeylerinin, aşılanan grupta anlamlı biçimde daha düşük olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra DNA üzerindeki moleküler işaretlerin ve gen ifadesiyle ilişkili süreçlerin, aşılanan bireylerde daha yavaş ilerlediği gözlemlendi.
Araştırmacılar, bu olumlu etkinin aşıdan sonraki ilk üç yıl içinde en belirgin düzeyde görüldüğünü, ancak dördüncü yıldan sonra da etkilerin devam ettiğini bildirdi.
OLASI MEKANİZMA: GİZLİ VİRÜS AKTİVİTESİNİN BASKILANMASI
Çalışmanın yazarlarından gerontolog Jung Ki Kim'e göre bu etkinin temelinde, aşının suçiçeğine neden olan varicella-zoster virüsünün sinir sistemindeki dönemsel yeniden aktivasyonunu baskılaması yatıyor olabilir.
Virüsün her yeniden etkinleşme girişiminin vücutta bir stres ve iltihap tepkisi oluşturduğunu belirten Kim, aşının bu süreci engelleyerek biyolojik stres yükünü azalttığını ve dolaylı olarak yaşlanma hızını düşürebileceğini ifade ediyor.