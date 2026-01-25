USC araştırması ortaya koydu: Zona aşısı yaşlanma hızını düşürebilir

University of Southern California (USC) tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, zona aşısının bilinen koruyucu etkilerinin ötesine geçebileceğini gösterdi. Bulgulara göre aşı, ağrılı deri döküntülerini önlemenin yanı sıra vücudun biyolojik yaşlanma sürecini de yavaşlatma potansiyeline sahip.

Ocak 2026'da yayımlanan çalışma, aşıların yalnızca enfeksiyonları engelleyen birer araç değil, aynı zamanda sağlıklı yaşlanmayı destekleyen bir strateji olarak da değerlendirilebileceğine işaret ediyor.

Araştırma kapsamında 70 yaş ve üzerindeki 3 bin 800'den fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Katılımcılar üzerinden yedi farklı biyolojik yaşlanma alanı analiz edildi. Sonuçlar, zona aşısı yaptıran bireylerin, aşı olmayanlara kıyasla daha genç bir biyolojik profile sahip olduğunu ortaya koydu.

Özellikle yaşa bağlı kronik iltihaplanmayı ifade eden "inflammaging" düzeylerinin, aşılanan grupta anlamlı biçimde daha düşük olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra DNA üzerindeki moleküler işaretlerin ve gen ifadesiyle ilişkili süreçlerin, aşılanan bireylerde daha yavaş ilerlediği gözlemlendi.

Araştırmacılar, bu olumlu etkinin aşıdan sonraki ilk üç yıl içinde en belirgin düzeyde görüldüğünü, ancak dördüncü yıldan sonra da etkilerin devam ettiğini bildirdi.