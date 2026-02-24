CANLI YAYIN
Uşak’ta büyük gün: Binlerce aile yeni yuvasına kavuşuyor

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Uşak'ta inşa edilecek 2.558 konut için hak sahipliği kurası bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak. Asil ve yedek isim listesi gün içerisinde toki.gov.tr ile turkiye.gov.tr adresleri üzerinden duyurulacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen kura etabı bugün Uşak'ta gerçekleştiriliyor, 2.558 konutun hak sahipleri belli oluyor. Kura çekimi saat 11.00'de Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak. Çekiliş, eş zamanlı olarak resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. Başvuru yapan adaylar, sonuçları hem salondan hem de çevrim içi yayından takip edebilecek.

UŞAK KURASI NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut programı kapsamında Uşak'ta hak sahipliği kuraları bugün yapılıyor. Çekilişler belirlenen salonlarda gerçekleştirilecek ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden anlık olarak yayınlanacak.

📍 Uşak - 2.558 Konut Hak Sahibi Kurası
🕚 Saat 11.00 - Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu

UŞAK KURASI CANLI TAKİP EKRANI

UŞAK SOSYAL KONUT DAĞILIMI

İLÇE KONUT SAYISI
MERKEZ 1570
BANAZ 300
EŞME 300
KARAHALLI 100
SİVASLI 94
ULUBEY 100
TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hak sahipliği çekilişlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi olarak duyurulacak. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlara çevrimiçi sistemler üzerinden erişebilecek. T.C. kimlik numarası ile giriş yapılarak hak sahipliği bilgisi kontrol edilebilecek.

📍 TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr
📍 e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr

ANAHTAR TESLİMİ MART 2027'DE BAŞLAYACAK

Açıklanan takvime göre kura organizasyonları 12 Mart'a kadar sürecek. Projede yer alan konutların ilk teslimlerinin Mart 2027'den itibaren başlaması planlanıyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kura programında sıradaki iller hangileri?
Takvime göre çekilişler 25 Şubat Çarşamba günü Isparta'da yapılacak. 26 Şubat Perşembe Burdur, 27 Şubat Cuma ise Edirne, Denizli ve Osmaniye için kura organizasyonu gerçekleştirilecek.

Konut taksitleri hangi tarihte ödenmeye başlanır?
Hak sahipleriyle sözleşme imzalandıktan sonra ödeme süreci başlar. Taksitler, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen ay itibarıyla tahsil edilir ve ödeme planı sözleşme şartlarına göre uygulanır.

Peşinat oranı ve vade süresi nedir?
İhale süreci tamamlanan konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle satışa çıkarılır. Aylık ödemeler sözleşme sonrası başlatılır. Taksit tutarları ise yılda iki kez memur maaş katsayısındaki artış oranına göre güncellenir.