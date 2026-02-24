SIKÇA SORULAN SORULAR

Kura programında sıradaki iller hangileri?

Takvime göre çekilişler 25 Şubat Çarşamba günü Isparta'da yapılacak. 26 Şubat Perşembe Burdur, 27 Şubat Cuma ise Edirne, Denizli ve Osmaniye için kura organizasyonu gerçekleştirilecek.

Konut taksitleri hangi tarihte ödenmeye başlanır?

Hak sahipleriyle sözleşme imzalandıktan sonra ödeme süreci başlar. Taksitler, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen ay itibarıyla tahsil edilir ve ödeme planı sözleşme şartlarına göre uygulanır.

Peşinat oranı ve vade süresi nedir?

İhale süreci tamamlanan konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle satışa çıkarılır. Aylık ödemeler sözleşme sonrası başlatılır. Taksit tutarları ise yılda iki kez memur maaş katsayısındaki artış oranına göre güncellenir.