Ünlülerden 19 Mayıs mesajları: Cihan Ünal’dan Mert Yazıcıoğlu’na

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak milli mücadelesinin 107'nci yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi dijital dünyada da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sabahın ilk saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş sosyal medya hesaplarını Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla donattı.

SANAT DÜNYASI TEK YÜREK OLDU

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından televizyon ekranlarının popüler yüzlerine, Türk müziğinin güçlü seslerinden genç oyunculara kadar çok geniş bir yelpazedeki ünlü isimler, yayınladıkları mesajlarla bayram sevincini takipçileriyle paylaştı.