Ünlülerden 19 Mayıs mesajları: Cihan Ünal’dan Mert Yazıcıoğlu’na
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanırken, magazin dünyası da peş peşe paylaşımlar yaptı. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla 19 Mayıs gururuna ve coşkusuna ortak oldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak milli mücadelesinin 107'nci yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi dijital dünyada da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sabahın ilk saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş sosyal medya hesaplarını Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla donattı.
SANAT DÜNYASI TEK YÜREK OLDU
Yeşilçam'ın usta sanatçılarından televizyon ekranlarının popüler yüzlerine, Türk müziğinin güçlü seslerinden genç oyunculara kadar çok geniş bir yelpazedeki ünlü isimler, yayınladıkları mesajlarla bayram sevincini takipçileriyle paylaştı.
ESRA EROL
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, Instagram hesabının hikaye (story) bölümünden, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk bayrağı önünde kalpağını çıkartarak halkı selamladığı o ikonik ve tarihi fotoğrafını paylaştı.
Ünlü sunucu, paylaştığı bu özel fotoğrafın üzerine kırmızı bir kalp ve Türk bayrağı emojisi ekleyerek şu notu düştü:
"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı"
CİHAN ÜNAL
Usta oyuncu Cihan Ünal, milli mücadelenin ve 19 Mayıs ruhunun derinliğini hissettiren çok özel bir görsel tercih etti.
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Başta Ata'mız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum"