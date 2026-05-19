Ünlülerden 19 Mayıs mesajları: Cihan Ünal’dan Mert Yazıcıoğlu’na

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanırken, magazin dünyası da peş peşe paylaşımlar yaptı. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla 19 Mayıs gururuna ve coşkusuna ortak oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak milli mücadelesinin 107'nci yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi dijital dünyada da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sabahın ilk saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş sosyal medya hesaplarını Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla donattı.

SANAT DÜNYASI TEK YÜREK OLDU

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından televizyon ekranlarının popüler yüzlerine, Türk müziğinin güçlü seslerinden genç oyunculara kadar çok geniş bir yelpazedeki ünlü isimler, yayınladıkları mesajlarla bayram sevincini takipçileriyle paylaştı.

ESRA EROL

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, Instagram hesabının hikaye (story) bölümünden, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk bayrağı önünde kalpağını çıkartarak halkı selamladığı o ikonik ve tarihi fotoğrafını paylaştı.

Ünlü sunucu, paylaştığı bu özel fotoğrafın üzerine kırmızı bir kalp ve Türk bayrağı emojisi ekleyerek şu notu düştü:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı"

CİHAN ÜNAL

Usta oyuncu Cihan Ünal, milli mücadelenin ve 19 Mayıs ruhunun derinliğini hissettiren çok özel bir görsel tercih etti.

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Başta Ata'mız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum"

YASEMİN ŞEFKATLİ

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medyanın en sevilen fenomen isimleri arasında yer alan Yasemin Şefkatli, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafını kalp emojileriyle paylaştı.

MERT YAZICIOĞLU

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Orhan"ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortak oldu.

DEMET ŞENER

Tescilli güzel Demet Şener, Mustafa Kemal Atatürk'ün görkemli bir portresini, ellerinde Türk bayraklarıyla koşan Türk gençleri ve Bandırma Vapuru siluetiyle birleştiren bir kolaj yayınladı.

MELEK BAYKAL

"Bir milletin kaderini değiştiren o ilk adımın izinde...

19 Mayıs 1919, yalnızca bir tarih değil; bağımsızlığa, umuda ve yeniden doğuşa atılan en güçlü adımdır.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ülkenin geleceğini gençliğe emanet eden o büyük vizyonu saygı, minnet ve özlemle anıyorum"

BENSU SORAL

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Bensu Soral, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!" notunu düştü.

SİNAN ÖZEN

"19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesi, bugün hâlâ gençlerimizin heyecanında, umutlarında ve ülkemize duydukları sevgide yaşamaktadır.

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı gün, aynı zamanda sporun birleştirici gücünü, azmi, disiplini ve sağlıklı bir geleceğe olan inancı da simgeler.

Gençlerimizin enerjisine, ideallerine ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak güçlerine yürekten inanıyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor; gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Sinan Özen"

