Ünlü şarkıcı Lorde'den dev sahnede dik duruş! New York’ta "Filistin’e Özgürlük" sözleri böyle yankılandı
İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken dünyaca ünlü isimlerden de Gazze'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Grammy ödüllü sanatçı Lorde de New York'taki Madison Square Garden konserinde 'Filistin'e özgürlük' sözleriyle izleyicilere seslendi. O anlarda ise dev sahne Filistin bayrağının renkleriyle aydınlandı. Öte yandan Lorde, 2018'in Haziran ayında İsrail'de vereceği konseri iptal ettiğini açıklamış, bu açıklama sonrası İsrail tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 03.10.2025 19:57