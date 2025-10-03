Ünlü şarkıcı Lorde'den dev sahnede dik duruş! New York’ta "Filistin’e Özgürlük" sözleri böyle yankılandı

Öte yandan 2018 yılında Filistin yanlısı aktivistlerin çağrıları sonrası İsrail konserini iptal eden Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde için Washington Post'a tam sayfa ilan veren İsrail, ünlü şarkıcıya hakaret etti. Lorde için, "21, yobazlık için çok erken bir yaş" ifadelerine yer verildi.