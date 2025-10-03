Viral Galeri Viral Liste Ünlü şarkıcı Lorde'den dev sahnede dik duruş! New York’ta "Filistin’e Özgürlük" sözleri böyle yankılandı

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken dünyaca ünlü isimlerden de Gazze'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Grammy ödüllü sanatçı Lorde de New York'taki Madison Square Garden konserinde 'Filistin'e özgürlük' sözleriyle izleyicilere seslendi. O anlarda ise dev sahne Filistin bayrağının renkleriyle aydınlandı. Öte yandan Lorde, 2018'in Haziran ayında İsrail'de vereceği konseri iptal ettiğini açıklamış, bu açıklama sonrası İsrail tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
AA
03.10.2025 19:57
İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken dünyaca ünlü isimlerden Tel Aviv'e tepki Filistin'e ise destek geliyor.

LORDE'DEN SAHNEDE FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Bu isimlerden biri de Grammy ödüllü sanatçı Lorde oldu.

Grammy ödüllü sanatçı Lorde de New York'taki Madison Square Garden konserinde "Filistin'e özgürlük" sözleriyle izleyicilere seslendi.

O anlarda ise dev sahne Filistin bayrağının renkleriyle aydınlandı.

Öte yandan 2018 yılında Filistin yanlısı aktivistlerin çağrıları sonrası İsrail konserini iptal eden Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde için Washington Post'a tam sayfa ilan veren İsrail, ünlü şarkıcıya hakaret etti. Lorde için, "21, yobazlık için çok erken bir yaş" ifadelerine yer verildi.

