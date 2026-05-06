Ünlü rapçi Mero kıraatiyle herkesi hayran bıraktı! Camide Kur’an-ı Kerim okudu

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 20:13 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Almanya'da yaşayan Türk kökenli rapçi Mero, Frankfurt'taki bir camide Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gündem oldu. Kıyamet Suresi'nden ayetler okuyan ünlü ismin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Takipçileri, Mero'nun kıraatini duygu dolu yorumlarla paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

KIYAMET SURESİ'NDEN AYETLER OKUDU Gerçek adı Enes Meral olan ünlü rapçi, Frankfurt'ta bir camide Kıyamet Suresi'nin 26 ile 38'inci ayetlerini okudu. Mero'nun tilaveti sırasında camide duygusal anlar yaşandığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda sanatçının sakin tavrı ve kıraati dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede farklı platformlarda yayılırken, kullanıcıların büyük bölümü paylaşımın kendilerini etkilediğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE YORUM GELDİ Mero'nun camide Kur'an okuduğu görüntüler özellikle TikTok, Instagram ve X platformlarında geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar paylaşımın altına çok sayıda yorum yaptı. Öne çıkan yorumlar arasında "Maşallah", "Ses tonu gerçekten çok etkileyici" ve "Allah yolunu açık etsin" gibi ifadeler yer aldı.

UMRE PAYLAŞIMI DA GÜNDEM OLMUŞTU Ünlü rapçi, nisan ayında yaptığı Mekke ziyaretiyle de uzun süre konuşulmuştu. İhramlı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Mero, gönderisine "Hamdolsun kavuşturana" notunu düşmüştü.

O paylaşımlar da takipçilerinden yoğun ilgi görmüş, çok sayıda destek mesajı almıştı.