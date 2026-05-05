Amsterdam tatili kabusa döndü! Ünlü rapçi Lvbel C5 uğradığı hırsızlığı böyle paylaştı

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 22:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Amsterdam'a konser için giden Lvbel C5, araç camı kırılarak yapılan hırsızlıkla sarsıldı. Ünlü isim, çantasının çalındığını sosyal medyadan duyurdu. Olayın ardından çevredekilere çağrıda bulunarak çantayı görenlerin kendisine ulaşmasını istedi.

Türk rap dünyasında öne çıkan isimlerinden Lvbel C5, konser programı için bulunduğu Amsterdam'da talihsiz bir olayla karşılaştı. Ünlü sanatçı, aracına yapılan hırsızlık sonrası büyük bir şaşkınlık yaşadı ve durumu takipçileriyle paylaştı.

AMSTERDAM'DA BEKLENMEYEN OLAY Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da konser vermek üzere bulunan Lvbel C5'in park halindeki aracı hedef alındı. Lvbel C5'in yaptığı açıklamaya göre aracın arka camı kırılarak içeri girildi ve sanatçının çantası çalındı. Olayın kısa sürede fark edilmesi üzerine çevrede araştırma yapılsa da çantaya ulaşılamadı.

"ARACIMIN CAMINI KIRMIŞLAR" Yaşadığı durumu doğrudan sosyal medya hesabından paylaşan Lvbel C5, şu ifadeleri kullandı: "Aracımın camını kırmışlar, çantamı almışlar." Sanatçının bu sözleri kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve sosyal medyada gündem oldu.

"GÖREN VARSA BANA ULAŞSIN" Lvbel C5, paylaşımının devamında ise çevrede bulunanlara çağrıda bulundu. Ünlü isim,"Gören varsa bana ulaşsın" sözleriyle çantasını gören ya da bulan kişilerden yardım istedi. Bu çağrı, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı.