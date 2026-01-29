Ünlü rapçi 50 Cent başrolde! Boneyard filmi konusu ve oyuncuları

Suç-gerilim filmi Boneyard, 29 Ocak Perşembe akşamı ekranlara geliyor. Mel Gibson ve 50 Cent'in başrolleri paylaştığı yapım, "Kemik Koleksiyoncusu" lakaplı bir seri katilin izini süren polis ve FBI ekibinin gerilim dolu mücadelesini ekrana taşıyor.

Hollywood'un usta ismi Mel Gibson ile dünyaca ünlü rapçi 50 Cent'i aynı projede buluşturan Boneyard, televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. 2024 yapımı suç-gerilim filmi, sert atmosferi ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor.

BONEYARD KONUSU Boneyard, izleyiciyi ABD'nin Albuquerque kentinde geçen karanlık bir soruşturmaya götürüyor. Çöllük bir arazide 11 kadına ait kemik kalıntılarının bulunmasıyla şehir alarma geçiyor. Olayın ardından Polis Şefi Carter ve FBI Özel Ajanı Petrovick aynı masada buluşuyor.

Soruşturma ilerledikçe tablo daha karmaşık hale geliyor. "Kemik Koleksiyoncusu" olarak anılan seri katilin izini süren ekip hem zamanla hem de kendi içlerindeki çatışmalarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Filmde yalnızca bir katilin peşine düşülmüyor. Polis teşkilatı, narkotik birimi ve FBI arasında yöntem farklılıkları baş gösteriyor. Yetki tartışmaları soruşturmayı zorlaştırıyor. Şef Carter'ın şüpheleri derinleştikçe hikaye daha da geriliyor. Katilin teşkilat içinden biri olabileceği ihtimali, ekibin güven duygusunu sarsıyor.