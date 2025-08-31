Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri

Milyonlarca öğrencinin gözü üniversitelerin açılış takviminde! 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, üniversitelerin güz dönemi ders başlangıç tarihleri tek tek belli oluyor. Özellikle bu yıl ilk kez üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin hangi tarihte başlayacağını merakla araştırıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen takvimler doğrultusunda üniversiteler, farklı fakülte ve enstitüler için ayrı açılış tarihleri ilan ediyor. Peki hangi üniversite ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar…