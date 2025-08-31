Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri
Yeni eğitim yılı için geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri kayıt heyecanı yaşarken, gözler açılış takvimine çevrildi. Milyonlarca öğrenci için "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu gündemin en sıcak konularından biri haline geldi. İstanbul, Marmara, Ege ve ODTÜ için resmi açılış tarihleri belli oldu. İşte 2025-2026 akademik yılı ders başlangıç günleri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.08.2025 10:33