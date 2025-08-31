Viral Galeri Viral Liste Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri

Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri

Yeni eğitim yılı için geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri kayıt heyecanı yaşarken, gözler açılış takvimine çevrildi. Milyonlarca öğrenci için "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu gündemin en sıcak konularından biri haline geldi. İstanbul, Marmara, Ege ve ODTÜ için resmi açılış tarihleri belli oldu. İşte 2025-2026 akademik yılı ders başlangıç günleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.08.2025 10:33
Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri

Milyonlarca öğrencinin gözü üniversitelerin açılış takviminde! 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, üniversitelerin güz dönemi ders başlangıç tarihleri tek tek belli oluyor. Özellikle bu yıl ilk kez üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin hangi tarihte başlayacağını merakla araştırıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen takvimler doğrultusunda üniversiteler, farklı fakülte ve enstitüler için ayrı açılış tarihleri ilan ediyor. Peki hangi üniversite ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar…

Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri

Üniversiteler Ne Zaman Açılıyor?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt süreci başladı. Öğrenciler şimdi de yeni akademik yılın başlangıç tarihlerini merak ediyor. Üniversitelerin açılış günleri, kurumlara ve fakültelere göre farklılık gösterebiliyor. İşte bazı üniversitelerin duyurduğu açılış tarihleri…

Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik yılı başlangıcı fakültelere göre farklı tarihlerde olacak:

İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde ilk ders 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Fen Bilimleri, Havacılık Psikolojisi Araştırmaları, İslam Tetkikleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüleri eğitim-öğretim başlangıç tarihi ise 29 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri

Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılını 22 Eylül 2025 tarihinde başlatacak.

Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi öğrencileri için derslerin başlangıç günü 15 Eylül 2025 olarak açıklandı.

SON DAKİKA