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Ünalan Metro İstasyonu'nda korku dolu anlar! Yürüyen merdivenin basamağı kırıldı | Tepki yağdı...

İstanbul'da her geçen gün yeni bir toplu ulaşım krizi patlak veriyor. Sabah saatlerinde Özel Halk Otobüslerinin kontak kapatmasının ardından öğle saatlerinde ise Ünalan Metro İstasyonu'nda, korku dolu anlar yaşandı. Yürüyen merdivenin basamağı kırıldı. Yürüyen merdiveni kullanamayan yolcular duruma tepki gösterdi. Normal merdivenleri yürüyerek çıkmak zorunda kalan yolculardan Necip Uğurlu, duruma tepki göstererek,"İstanbul kaderine terk edildi, hizmet yok. Her şey kendi haline, vatandaş kendi haline bırakılmış. Kendi kaderimizi kendimiz yaşıyoruz." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 22.05.2025 18:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 18:18
Ünalan Metro İstasyonu’nda korku dolu anlar! Yürüyen merdivenin basamağı kırıldı | Tepki yağdı...

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ünalan durağındaki yürüyen merdivenin basamağı öğle saatlerinde kırıldı. Bu nedenle yürüyen merdiven geçici süre kullanıma kapatıldı.

Ünalan Metro İstasyonu’nda korku dolu anlar! Yürüyen merdivenin basamağı kırıldı | Tepki yağdı...

Normal merdivenleri yürüyerek çıkmak zorunda kalan yolculardan Necip Uğurlu, duruma tepki göstererek, "Her şey apaçık ortada, düşünecek bir şey yok. İstanbul metropol bir şehir. Bir merdiveni bile onaramıyorlarsa daha büyük hizmetler için zaten bir şey düşünemiyorum. Metrobüsler de malum, sürekli kaza yapıyor." dedi.

Ünalan Metro İstasyonu’nda korku dolu anlar! Yürüyen merdivenin basamağı kırıldı | Tepki yağdı...

Metrobüse binip Çağlayan'a gideceğini belirten Uğurlu, kaza yapmadan varacaklarına ilişkin tereddüt yaşadığını anlattı.

Ünalan Metro İstasyonu’nda korku dolu anlar! Yürüyen merdivenin basamağı kırıldı | Tepki yağdı...

Uğurlu, "İstanbul kaderine terk edildi, hizmet yok. Her şey kendi haline, vatandaş kendi haline bırakılmış. Kendi kaderimizi kendimiz yaşıyoruz." diye konuştu.

Yolculardan Emsal Taşçı ise yolcuların merdiven çalışmadığı için yürüdüğünü aktararak, asansörlerde ise yoğunluk yaşandığını kaydetti.

Ünalan Metro İstasyonu’nda korku dolu anlar! Yürüyen merdivenin basamağı kırıldı | Tepki yağdı...

Öte yandan bugün İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri 1 günlük kontak kapatma kararı aldı. Özel halk otobüslerinin çalışmaması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi nedeniyle vatandaşlar durakta kaldı.

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