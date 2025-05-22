Ünalan Metro İstasyonu’nda korku dolu anlar! Yürüyen merdivenin basamağı kırıldı | Tepki yağdı...

Uğurlu, "İstanbul kaderine terk edildi, hizmet yok. Her şey kendi haline, vatandaş kendi haline bırakılmış. Kendi kaderimizi kendimiz yaşıyoruz." diye konuştu.

Yolculardan Emsal Taşçı ise yolcuların merdiven çalışmadığı için yürüdüğünü aktararak, asansörlerde ise yoğunluk yaşandığını kaydetti.