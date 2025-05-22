Ünalan Metro İstasyonu'nda korku dolu anlar! Yürüyen merdivenin basamağı kırıldı | Tepki yağdı...
İstanbul'da her geçen gün yeni bir toplu ulaşım krizi patlak veriyor. Sabah saatlerinde Özel Halk Otobüslerinin kontak kapatmasının ardından öğle saatlerinde ise Ünalan Metro İstasyonu'nda, korku dolu anlar yaşandı. Yürüyen merdivenin basamağı kırıldı. Yürüyen merdiveni kullanamayan yolcular duruma tepki gösterdi. Normal merdivenleri yürüyerek çıkmak zorunda kalan yolculardan Necip Uğurlu, duruma tepki göstererek,"İstanbul kaderine terk edildi, hizmet yok. Her şey kendi haline, vatandaş kendi haline bırakılmış. Kendi kaderimizi kendimiz yaşıyoruz." dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 22.05.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 18:18