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Ümraniye'de filmleri aratmayan olay! Tavanı deldi daireye girdi | Anne ve kızını hastanelik etti

Akılalmaz olay, Ümraniye'de yaşandı. 3 katlı binanın çatısından banyo tavanını delerek daireye giren 30 yaşındaki şahıs, anne ve kızına sopayla saldırdı. Kafasından yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ev sahibi Cengiz Yaşar, "Havalandırma boşluğunda tuğlaları kırıyor, oradan giriyor. Asma tavandan banyoya iniyor, ışıkları kapatıyor. Eve kiracılarım geldikleri zaman da kafalarına vuruyor, saldırıyor. Tabi kaçıp gidiyor hemen, olay bundan ibaret. Muhtemelen taşınacaklar çünkü psikolojik olarak orada oturmaları biraz zor gibi görünüyor." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.02.2025 18:17 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:36
Ümraniye’de filmleri aratmaya olay! Tavanı deldi daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı

Filistin ve Cezayirli iki kız öğrenci Parseller Mahallesi'nde 3 katlı binanın 3'üncü katında kirada oturuyordu.

Ümraniye’de filmleri aratmaya olay! Tavanı deldi daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı

Öğrencilerden birinin annesi de bir süreliğine kızının evine yerleşti. İddiaya göre, Filistinli anneye takıntılı olan H.S. (30) evlerinin bulunduğu binanın çatısına saklandı.

Ümraniye’de filmleri aratmaya olay! Tavanı deldi daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı

H.S 20 Şubat'ta tavan arasında delik açarak havalandırma boşluğundan daireye indi. Önce şalterleri indiren şüpheli, evin elektriğini kesip anne ve kızlarının gelmesini bekledi.

Ümraniye’de filmleri aratmaya olay! Tavanı deldi daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı

Saldırgan anne ve kızı eve gelince elindeki sopayla saldırdıktan sonra kaçtı. Kafasından yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Annenin ve kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganı Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

Ümraniye’de filmleri aratmaya olay! Tavanı deldi daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı

"ASMA TAVANDAN BANYOYA İNİYOR"

Ev sahibi Cengiz Yaşar, "Apartmanımızın WhatsApp grubu var bize oradan haber geldi, saat gece 11 gibi. Biz de olayın tam detayını öğrenemedik çünkü mağdur kiracılarım hastanedeydiler. Biz de netleştirmek ve olayın ne olduğunu anlamak için ailecek çıktık geldik buraya. Geldiğimizde kiracımın annesinin yaralı olduğunu gördüm. Şu anda iyiler ama psikolojik olarak yıkıldılar tabi. Banyonun tavanında patlak vardı, onun haricinde herhangi bir yerde bir şey yoktu. Oradan girmiş. Havalandırma boşluğunda tuğlaları kırıyor, oradan giriyor.

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