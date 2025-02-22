Ümraniye'de filmleri aratmayan olay! Tavanı deldi daireye girdi | Anne ve kızını hastanelik etti

Akılalmaz olay, Ümraniye'de yaşandı. 3 katlı binanın çatısından banyo tavanını delerek daireye giren 30 yaşındaki şahıs, anne ve kızına sopayla saldırdı. Kafasından yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ev sahibi Cengiz Yaşar, "Havalandırma boşluğunda tuğlaları kırıyor, oradan giriyor. Asma tavandan banyoya iniyor, ışıkları kapatıyor. Eve kiracılarım geldikleri zaman da kafalarına vuruyor, saldırıyor. Tabi kaçıp gidiyor hemen, olay bundan ibaret. Muhtemelen taşınacaklar çünkü psikolojik olarak orada oturmaları biraz zor gibi görünüyor." dedi. İşte detaylar...