Ulusal Staj Programı 2026 son başvuru tarihi ne zaman? Kimler başvurabilir?

İŞKUR tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2026 başvuruları 6 Ocak itibarıyla başladı. Kamu ve özel sektörde staj, iş gölgeleme ve eğitim imkânı sunan programa başvurular 16 Mart 2026 saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Programa, 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış, üniversitelerin örgün eğitim programlarında okuyan ön lisans ve lisans öğrencileri ile belirlenen şartları taşıyan lisansüstü öğrenciler başvurabiliyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) öncülüğünde hayata geçirilen Ulusal Staj Programı'nın 2026 yılı başvuruları 6 Ocak itibarıyla alınmaya başlandı. Program, üniversite öğrencileri ile yeni mezunların kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından sunulan kariyer imkanlarına daha şeffaf ve eşit koşullarda erişmesini amaçlıyor.

Başvurular kapsamında adaylar, not ortalaması yerine akademik, mesleki ve kişisel yeterliliklerini esas alan bir "yeterlilik puanı" üzerinden değerlendirilecek.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Ulusal Staj Programı, gençlerin erken dönemde iş hayatıyla tanışmasını hedefleyen bir kariyer uygulaması olarak öne çıkıyor. Program sayesinde öğrencilerin iş dünyasına hazırlık süreçlerinin desteklenmesi, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve liyakat esaslı bir değerlendirme sisteminin uygulanması amaçlanıyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülüyor. Adayların;

🔴e-Devlet üzerinden Ulusal Staj Programı sistemine giriş yapması,

🔴e-Devlet'ten gelen bilgileri kontrol ederek onaylaması,

🔴Başvuru formunu belirtilen kriterlere uygun şekilde doldurması gerekiyor.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, program süresince işverenler tarafından iletilen staj tekliflerinin sistem üzerinden takip edilmesi ve uygun bulunan tekliflerin kabul edilmesi gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ulusal Staj Programı 2026 dönemi başvuruları, 6 Ocak 2026 tarihinde başladı. Adaylar, başvurularını 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Programa başvuracak adayların, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Buna göre 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan kişiler başvuru yapabilecek.

Başvuru için ayrıca;

🔴Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olma,

🔴4 üzerinden en az 2,00 (veya muadili) not ortalamasına sahip olma şartı aranıyor.

🔴Lisans düzeyinde 2, 3 veya 4'üncü sınıf, ön lisans düzeyinde ise 1 veya 2'nci sınıf öğrencileri programa başvurabiliyor. Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri ise kapsam dışında tutuluyor.

Yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri de Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmaları halinde programa dahil olabiliyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların yeterlilik puanları oluşturulacak. Bu puanlar; öğrencilerin akademik performansları, mesleki çalışmaları, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetleri dikkate alınarak belirlenecek.

İşverenler, adayların kimlik ve üniversite bilgilerine erişmeden yalnızca bu yeterlilik puanları üzerinden staj teklifi sunacak.

BAŞVURU SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıl 400 binin üzerinde başvuru alan Ulusal Staj Programı'na, 2026 döneminde daha yüksek bir katılım olması bekleniyor. Program, gençler için önemli bir kariyer kapısı olmayı sürdürüyor.

