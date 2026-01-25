Ulusal Staj Programı 2026 son başvuru tarihi ne zaman? Kimler başvurabilir?
İŞKUR tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2026 başvuruları 6 Ocak itibarıyla başladı. Kamu ve özel sektörde staj, iş gölgeleme ve eğitim imkânı sunan programa başvurular 16 Mart 2026 saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Programa, 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış, üniversitelerin örgün eğitim programlarında okuyan ön lisans ve lisans öğrencileri ile belirlenen şartları taşıyan lisansüstü öğrenciler başvurabiliyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) öncülüğünde hayata geçirilen Ulusal Staj Programı'nın 2026 yılı başvuruları 6 Ocak itibarıyla alınmaya başlandı. Program, üniversite öğrencileri ile yeni mezunların kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından sunulan kariyer imkanlarına daha şeffaf ve eşit koşullarda erişmesini amaçlıyor.
Başvurular kapsamında adaylar, not ortalaması yerine akademik, mesleki ve kişisel yeterliliklerini esas alan bir "yeterlilik puanı" üzerinden değerlendirilecek.
ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?
Ulusal Staj Programı, gençlerin erken dönemde iş hayatıyla tanışmasını hedefleyen bir kariyer uygulaması olarak öne çıkıyor. Program sayesinde öğrencilerin iş dünyasına hazırlık süreçlerinin desteklenmesi, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve liyakat esaslı bir değerlendirme sisteminin uygulanması amaçlanıyor.
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülüyor. Adayların;
🔴e-Devlet üzerinden Ulusal Staj Programı sistemine giriş yapması,
🔴e-Devlet'ten gelen bilgileri kontrol ederek onaylaması,
🔴Başvuru formunu belirtilen kriterlere uygun şekilde doldurması gerekiyor.
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, program süresince işverenler tarafından iletilen staj tekliflerinin sistem üzerinden takip edilmesi ve uygun bulunan tekliflerin kabul edilmesi gerekiyor.
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Ulusal Staj Programı 2026 dönemi başvuruları, 6 Ocak 2026 tarihinde başladı. Adaylar, başvurularını 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.