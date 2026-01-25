Ulusal Staj Programı 2026 son başvuru tarihi ne zaman? Kimler başvurabilir?

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Programa başvuracak adayların, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Buna göre 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan kişiler başvuru yapabilecek.

Başvuru için ayrıca;

🔴Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olma,

🔴4 üzerinden en az 2,00 (veya muadili) not ortalamasına sahip olma şartı aranıyor.

🔴Lisans düzeyinde 2, 3 veya 4'üncü sınıf, ön lisans düzeyinde ise 1 veya 2'nci sınıf öğrencileri programa başvurabiliyor. Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri ise kapsam dışında tutuluyor.

Yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri de Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmaları halinde programa dahil olabiliyor.