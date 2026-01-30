Ulaş Tuna Astepe’den bir ters köşe daha! Tuttuğu takım belli oldu

Ulaş Tuna Astepe, Taşacak Bu Deniz dizisindeki Adil Koçari rolüyle ekranlarda adeta fırtına estiriyor. Karadeniz dizilerinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncu, daha önce memleketiyle hayranlarını ters köşe yapmıştı. Ünlü isim, bu kez de tuttuğu takımla, hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Ulaş Tuna Astepe, son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.

İlk kez atv ekranlarında yayınlanan Karadayı dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, asıl büyük çıkışını Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir Kaleli rolüyle yaptı.

Güçlü oyunculuğu ve Karadeniz şivesine hâkimiyetiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Astepe, şu sıralar Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği "Adil Koçari" karakteriyle kariyerinin zirvesine ulaştı.