Ulaş Tuna Astepe’den bir ters köşe daha! Tuttuğu takım belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ulaş Tuna Astepe, Taşacak Bu Deniz dizisindeki Adil Koçari rolüyle ekranlarda adeta fırtına estiriyor. Karadeniz dizilerinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncu, daha önce memleketiyle hayranlarını ters köşe yapmıştı. Ünlü isim, bu kez de tuttuğu takımla, hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Ulaş Tuna Astepe, son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.

İlk kez atv ekranlarında yayınlanan Karadayı dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, asıl büyük çıkışını Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir Kaleli rolüyle yaptı.

Güçlü oyunculuğu ve Karadeniz şivesine hâkimiyetiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Astepe, şu sıralar Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği "Adil Koçari" karakteriyle kariyerinin zirvesine ulaştı.

ESKİ GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Karadeniz dizilerindeki başarılı performansı nedeniyle uzun süre Trabzonlu sanılan Ulaş Tuna Astepe'nin aslında İzmitli olduğu gerçeği, hayranlarını şaşkına çevirmişti. Ancak ünlü oyuncu bu kez de tuttuğu takımla gündeme geldi.

İŞTE TUTTUĞU TAKIM

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Astepe'nin, sosyal medyada uzun süredir Fenerbahçeli olduğu konuşuluyordu. Gerçek ise bambaşka çıktı. Herkesin Fenerbahçe taraftarı sandığı oyuncunun aslında Beşiktaşlı olduğu ortaya çıktı.

Gerçeği gün yüzüne çıkaran detay, Astepe'nin geçmiş yıllarda YouTube'da paylaşılan ve Beşiktaş tezahüratı yaparken görüldüğü bir video oldu.

