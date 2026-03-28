Ufuk Özkan’ın oğlu Eren kocaman oldu: İşte 17 yıllık evliliğin meyvesi

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 10:22 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Siroz teşhisi konulmasının ardından zorlu bir tedavi süreci geçiren ve başarılı bir karaciğer nakli operasyonuyla sağlığına kavuşan oyuncu Ufuk Özkan, oğluyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Eren'in son hali büyük ilgi görürken, gözler ünlü oyuncunun 17 yıllık eski eşi Nazan Güneş'e çevrildi.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren ve başarılı bir nakil operasyonuyla hayata tutunan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlığına kavuşmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerini mutlu etmeye devam ediyor.

ÖZKAN'A DONÖR OLDU Hastalık sürecinde kendisine donör olan set arkadaşı Salih Kıvırcık'a teşekkürlerini sık sık dile getiren Özkan, son paylaşımında odağını ailesine çevirdi.

OĞLUYLA İLK PAYLAŞIM: ÇOK AŞK Yeniden hayata tutulan Özkan, son olarak oğlu Eren ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Özkan, oğluna olan sevgisini fotoğrafın altına düştüğü "Çok aşk" notuyla ifade etti.

Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Eren, babasına benzerliğiyle dikkat çekti.

ÖZKAN'IN ESKİ EŞİ KİM? Sağlık mücadelesiyle gündemde olan oyuncunun özel hayatındaki gelişmeler de yeniden dikkat çekti. Ufuk Özkan, 2005 yılında hayatını birleştirdiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile olan 17 yıllık evliliğini 2022 yılında noktalamıştı.

BOŞANMA SÜRECİNE DAİR DETAYLAR: 📌Çiftin "fikir uyuşmazlığı" nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi. 📌Birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına "tek celsede" ve sessizce boşandılar. 📌Çiftin bu evlilikten Eren adında bir oğulları bulunuyor.