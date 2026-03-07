Ufuk Özkan’dan duygusal paylaşım: "Gerçek bir kardeşin varsa karanlık yol aydınlanır"

Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 08:57 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Siroz teşhisi konulmasının ardından karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve hayranlarını korkutan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, zorlu süreci geride bıraktı. Başarılı geçen nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuşan sevilen oyuncu, hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medyadan paylaştığı duygusal mesajla yüreklere dokundu.

Geçtiğimiz aylarda uygun donörün bulunmasıyla ameliyat masasına yatan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, hastanedeki tedavi sürecini tamamlayarak evine döndü.

"EN GÜZEL HİKAYE AİLEYLE YAZILIR" İlk paylaşımında ailesiyle neşeli bir kare paylaşan oyuncu, "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notuyla sevenlerine müjdeyi vermişti.

"GECE GÜNDÜZ KOŞTURDU" Evinde dinlenmeye devam eden usta oyuncu, son olarak kardeşi Umut Özkan ile birlikte duygusal bir paylaşımda bulundu.

Hastalık döneminde kardeşinin sergilediği sarsılmaz gayreti vurgulayan Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder. Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı. O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar… Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu."

ÖZKAN'A HAYAT OLDU: SALİH KIVIRCIK Paylaşımında kendisine donör olan ve hayat veren ismi de anmayı unutmayan Özkan, "Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı" dedi.