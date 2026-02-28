Uçağa binerken asla giymemeniz gereken kıyafetler: Kabin ekipleri nedenini açıkladı

Uçuş görevlileri, dar kıyafetlerden sentetik kumaşlara, sandalet ve topuklu ayakkabılardan tulumlara kadar bazı tercihlerin uçuş sırasında risk oluşturabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre doğru kıyafet seçimi, hijyen, kan dolaşımı ve olası acil durumlar açısından önem taşıyor.

Uçak yolculuğunda çoğu yolcu rahatlığı ön planda tutuyor. Ancak kabin ekiplerine göre bazı kıyafetler yalnızca konforu değil, sağlığı ve güvenliği de etkiliyor. Özellikle uzun uçuşlarda yapılan yanlış tercihler, dolaşım sorunlarından hijyen risklerine kadar farklı sonuçlar doğurabiliyor.

👖 DAR GİYSİLER DOLAŞIMI ZORLAYABİLİYOR Dar kot pantolonlar, sıkı taytlar ve vücudu fazla saran kıyafetler uzun süre oturulan uçuşlarda önerilmiyor. Bu tür giysiler bel ve bacaklarda baskı oluşturabiliyor. Uzmanlara göre uzun süre hareketsiz kalındığında: ➔Bacaklarda şişme görülebiliyor ➔Kan dolaşımı yavaşlayabiliyor ➔Derin ven trombozu riski artabiliyor

🩳 KISA KIYAFETLER VE TULUMLAR Şort, mini etek ve kısa elbiseler hijyen açısından risk oluşturabiliyor. Uçak koltukları her seferinde ayrıntılı şekilde dezenfekte edilmediği için, cildin yüzeyle doğrudan temas etmesi istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor.

Tulumlar ise pratik bir sorun yaratıyor. Uçak tuvaletlerinin dar yapısı nedeniyle bu kıyafetlerin çıkarılması zor olabiliyor. Ayrıca zemine temas riski artabiliyor.

🔥 SENTETİK KUMAŞLAR ACİL DURUMDA RİSKLİ Kabin görevlileri, kumaş seçiminin olası yangın ya da tahliye durumlarında önem kazandığını belirtiyor. Polyester, naylon ve akrilik gibi sentetik materyaller yüksek ısıya maruz kaldığında eriyebiliyor ve cilde yapışabiliyor. Pamuk, yün ve keten gibi doğal elyaflar ise daha güvenli seçenekler arasında gösteriliyor.