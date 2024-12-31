Üç Aylar mesajları 2025 | En güzel, anlamlı, dualı, uzun ve kısa "Hoş Geldin" Üç Aylar Mesajları...

ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2025

"Üç Aylar, manevi huzurun, sabrın ve sevginin arttığı zamanlardır. Bu mübarek günlerin size sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

"Recep ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan ile sonlanan bu mübarek zaman diliminde dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun."

"Üç Aylar, kalplerin temizlendiği duaların kabul olduğu mübarek bir dönemdir. Her anınızın hayırlı olmasını diliyorum."