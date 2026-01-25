TYP çalışanları ilave tediye alacak mı? Yargıtay son noktayı koydu

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program (TYP) kapsamında kamu kurumlarında çalışan işçilerin ilave tediye (kanuni ikramiye) hakkından yararlanabileceğine hükmetti. Kararla birlikte, TYP çalışanlarının ilave ödeme alıp alamayacağına ilişkin yargıdaki görüş ayrılığı sona ermiş oldu.

Karara konu uyuşmazlıkta, bölge adliye mahkemeleri arasında farklı değerlendirmeler bulunuyordu. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, TYP kapsamında çalışanların ilave tediye alabileceği yönünde karar verirken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi aksi yönde hüküm kurmuştu. Bu çelişkinin giderilmesi amacıyla dosya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu tarafından Yargıtay'a taşındı.

"İŞÇİ" STATÜSÜ VURGUSU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin iş sözleşmesiyle istihdam edildiğini ve bu nedenle işçi statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kararda, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar ile belediyelerde çalışan işçilere, İş Kanunu uyarınca ilave tediye ödemesi yapılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

TYP KAPSAMINDAKİ ÇALIŞANLAR DA YARARLANACAK

Yüksek Mahkeme, TYP kapsamında çalışanların da işçi sayılması nedeniyle, kanuni ikramiye niteliğindeki ilave tediye ödemesinden yararlanmaları gerektiğine hükmetti. Bu kapsamda uyuşmazlığın, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'nin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği ifade edildi.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Kararın gerekçesinde, toplum yararına program kapsamında çalışanların hukuki statüsüne ilişkin belirsizlikler nedeniyle daha önce de davalar açıldığına dikkat çekildi. Yargıtay'a gelen dosyalarda, bu çalışanların iş sözleşmesi kapsamında çalıştıkları gerekçesiyle işçi olarak kabul edildikleri vurgulandı.

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait şirketler, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlara ilave tediye ödemesi yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğu anımsatılarak, TYP çalışanlarının da bu haktan yararlanmasının önünde bir engel bulunmadığı belirtildi.

Yargıtay'ın bu kararıyla, toplum yararına program kapsamında çalışan binlerce kişi için emsal teşkil edecek yeni bir dönemin kapısı aralanmış oldu.

