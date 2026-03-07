CANLI YAYIN
TV’de ilk kez atv’de! C Takımı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

14 Şubat 2025'te sinemalarda izleyiciyle buluşan yerli komedi filmi C Takımı 2, şimdi televizyon ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği filmde Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu ve Ömer Kurt başrolleri paylaşıyor.

Türk komedi filmleri arasında dikkat çeken yapımlardan biri olan C Takımı 2, televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sinemada izleyici karşısına çıkan film, şimdi ilk kez TV ekranlarında yayınlanacak.

🎥 C TAKIMI 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

C Takımı serisinin devam filmi olan C Takımı 2, 2025 yılında sinema salonlarında gösterime girdi. Film, 14 Şubat 2025 tarihinde vizyona girerek izleyiciyle buluştu. Komedi türündeki yapım, ilk filmin ardından karakterlerin yaşadığı yeni maceraları konu alıyor.

🧩 C TAKIMI 2 KONUSU

Film, uzun yıllardır arkadaş olan bir grubun başından geçen olayları anlatıyor. Yağmur, Murat 131, Süslü İbo, Ferdi Hoca ve Kuru Ahmet, yıllara dayanan dostluklarıyla bilinen bir ekip olarak karşımıza çıkıyor.

Orhan'ın adamlarından kaçmak zorunda kalan ekip, kendilerini Elazığ'ın Fenk kasabasında bulur. Burada acımasız ve cimri bir ağa olarak bilinen Murtaza Ağa'nın çiftliğine sığınırlar. Çiftlikte çalışarak hayatlarını sürdürmeye çalışan ekip, bir süre sonra yeni bir maceranın içine sürüklenir.

🎭 C TAKIMI 2 OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının tanınan isimleri yer alıyor. Yapımda rol alan oyuncular arasında şu isimler bulunuyor:

Toygan Avanoğlu

Murat Akkoyunlu

Sera Tokdemir

Ömer Kurt

Hakan Bulut

Barış Başar

Hakan Bilgin

Haydar Şişman

Ceren Arı

7 MART ATV YAYIN AKIŞI

06.30 – Zembilli

07.30 – atv'de Hafta Sonu

10.00 – A.B.İ.

13.00 – Aynı Yağmur Altında

16.00 – Zorla Güvenlik / Yerli Sinema

17.45 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.35 – atv Ana Haber

20.00 – C Takımı 2 / Yerli Sinema / TV'de ilk

22.15 - Aynı Yağmur Altında

