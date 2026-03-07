TV’de ilk kez atv’de! C Takımı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Giriş Tarihi: 07 Mart 2026

14 Şubat 2025'te sinemalarda izleyiciyle buluşan yerli komedi filmi C Takımı 2, şimdi televizyon ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği filmde Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu ve Ömer Kurt başrolleri paylaşıyor.

Türk komedi filmleri arasında dikkat çeken yapımlardan biri olan C Takımı 2, televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sinemada izleyici karşısına çıkan film, şimdi ilk kez TV ekranlarında yayınlanacak.

🎥 C TAKIMI 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ? C Takımı serisinin devam filmi olan C Takımı 2, 2025 yılında sinema salonlarında gösterime girdi. Film, 14 Şubat 2025 tarihinde vizyona girerek izleyiciyle buluştu. Komedi türündeki yapım, ilk filmin ardından karakterlerin yaşadığı yeni maceraları konu alıyor. C TAKIMI 2 FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

🧩 C TAKIMI 2 KONUSU Film, uzun yıllardır arkadaş olan bir grubun başından geçen olayları anlatıyor. Yağmur, Murat 131, Süslü İbo, Ferdi Hoca ve Kuru Ahmet, yıllara dayanan dostluklarıyla bilinen bir ekip olarak karşımıza çıkıyor.

Orhan'ın adamlarından kaçmak zorunda kalan ekip, kendilerini Elazığ'ın Fenk kasabasında bulur. Burada acımasız ve cimri bir ağa olarak bilinen Murtaza Ağa'nın çiftliğine sığınırlar. Çiftlikte çalışarak hayatlarını sürdürmeye çalışan ekip, bir süre sonra yeni bir maceranın içine sürüklenir.