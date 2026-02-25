Tuvalette telefonla vakit geçirenler dikkat: Hemoroid riskini yüzde 46 artırıyor

Tuvalette telefonla vakit geçirmek hemoroid riskini yüzde 46 artırıyor. Beth Israel Deaconess Medical Center araştırmacılarının yürüttüğü ve Plos One dergisinde yayımlanan çalışma, tuvalette telefon kullanan bireylerde hemoroid görülme oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırma ekibi, rutin tarama kolonoskopisi yapılan 125 yetişkinin verilerini analiz etti. Katılımcılar günlük yaşam alışkanlıkları ve tuvalet rutinlerine ilişkin çevrimiçi anket doldurdu. Kolonoskopiyi gerçekleştiren hekimler, her bireyde hemoroid varlığını ayrıca değerlendirdi.

ÇALIŞMA RİSK FAKTÖRLERİ İLE DEĞERLENDİRİLDİ

Araştırmada yaş, fiziksel aktivite düzeyi ve lif tüketimi gibi hemoroid gelişimini etkileyebilecek değişkenler istatistiksel olarak kontrol edildi. Buna rağmen, tuvalette telefon kullananlarda hemoroid riskinin yüzde 46 daha yüksek olduğu belirlendi.

Ayrıca telefonunu tuvalete götürenlerin daha uzun süre oturduğu tespit edildi. Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 37'si her tuvalet ziyaretinde 5 dakikadan fazla kaldığını ifade ederken, telefon kullanmayanlarda bu oran yüzde 7,1'de kaldı. En sık yapılan aktiviteler arasında haber okumak ve sosyal medya kullanımı yer aldı.