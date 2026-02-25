Tuvalette telefonla vakit geçirenler dikkat: Hemoroid riskini yüzde 46 artırıyor
Günlük yaşamın sıradan bir parçası haline gelen tuvalette telefon kullanma alışkanlığı, hemoroid açısından riskli olduğu belirlendi. ABD merkezli bilimsel bir araştırmada, kolonoskopi bulguları üzerinden analizler yapıldı. Tuvalette akıllı telefon kullanan bireylerde hemoroid görülme oranının daha yüksek olduğu saptandı.
Tuvalette telefonla vakit geçirmek hemoroid riskini yüzde 46 artırıyor. Beth Israel Deaconess Medical Center araştırmacılarının yürüttüğü ve Plos One dergisinde yayımlanan çalışma, tuvalette telefon kullanan bireylerde hemoroid görülme oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
KOLONOSKOPİ HASTALARI İNCELENDİ
Araştırma ekibi, rutin tarama kolonoskopisi yapılan 125 yetişkinin verilerini analiz etti. Katılımcılar günlük yaşam alışkanlıkları ve tuvalet rutinlerine ilişkin çevrimiçi anket doldurdu. Kolonoskopiyi gerçekleştiren hekimler, her bireyde hemoroid varlığını ayrıca değerlendirdi.
Katılımcıların yüzde 66'sı tuvaletteyken akıllı telefon kullandığını bildirdi. Telefon kullanan grubun, kullanmayanlara kıyasla daha genç olduğu görüldü.
ÇALIŞMA RİSK FAKTÖRLERİ İLE DEĞERLENDİRİLDİ
Araştırmada yaş, fiziksel aktivite düzeyi ve lif tüketimi gibi hemoroid gelişimini etkileyebilecek değişkenler istatistiksel olarak kontrol edildi. Buna rağmen, tuvalette telefon kullananlarda hemoroid riskinin yüzde 46 daha yüksek olduğu belirlendi.
Ayrıca telefonunu tuvalete götürenlerin daha uzun süre oturduğu tespit edildi. Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 37'si her tuvalet ziyaretinde 5 dakikadan fazla kaldığını ifade ederken, telefon kullanmayanlarda bu oran yüzde 7,1'de kaldı. En sık yapılan aktiviteler arasında haber okumak ve sosyal medya kullanımı yer aldı.
UZUN SÜRE TUVALETTE OTURMAK DAMAR BASINCINI ARTIRABİLİR
Hemoroid, anüs ve rektum bölgesindeki damarların şişmesi ve tahriş olması sonucu ortaya çıkıyor. Araştırmanın baş yazarı Trisha Pasricha, uzun süre tuvalette oturmanın bu damarlarda basıncı artırabileceğini belirtiyor. Çalışmada dışkılama sırasında zorlanmanın hemoroid riskinin artmasıyla bağlantılı olmadığı görüldü.
Araştırmacılar, telefon kullanımının fark edilmeden tuvalette geçirilen süreyi uzattığını ve bunun anal-rektal bölgedeki damar basıncını artırarak hemoroid gelişimine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.
TELEFONU BANYOYA GÖTÜRMEYİN
Çalışmanın kıdemli yazarı Trisha Pasricha, "Tuvaletteyken akıllı telefon kullanmanın hemoroid olma olasılığını %46 oranında artırdığı tespit edildi. Akıllı telefonların ve modern yaşam tarzımızın sağlığımızı nasıl etkilediğine dair birçok yolu hala keşfediyoruz." dedi.
Pasricha, tuvalette birkaç dakikadan fazla kalınmaması ve akıllı telefonun banyoya götürülmemesi yönündeki tavsiyelerin bu bulgularla desteklendiğini vurguladı. Açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Akıllı telefonlarımızda gezinirken zamanın nasıl geçtiğini anlamamak inanılmaz derecede kolay; popüler uygulamalar tamamen bu amaç için tasarlanmış durumda. Ancak akıllı telefonunuzla meşgul olduğunuz için tuvalette planladığınızdan daha uzun süre oturmanız, hemoroid riskinizi artırabilir. Bunu daha detaylı incelememiz gerekiyor, ancak tuvalete gitmeniz gerektiğinde akıllı telefonu banyonun dışında bırakmanız güvenli bir öneridir."