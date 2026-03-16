TUS 2026 soruları ve cevap anahtarı: Adaylar nereden görebilecek?

Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 06:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

2026-TUS 1. Dönem sınavının 15 Mart'ta yapılmasının ardından adaylar soruların ne zaman yayımlandığını ve sonuç takvimini merak ediyor. ÖSYM'ye göre soru ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açılırken, adaylar tüm sorulara 15 Mart saat 17.45'ten itibaren 10 gün boyunca AİS üzerinden ulaşabilecek.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2026 yılı birinci dönem oturumu bugün gerçekleştirildi. Türkiye genelinde binlerce adayın katıldığı sınavın ardından, soruların ne zaman erişime açılacağı ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

SINAV SAAT 10.15'TE BAŞLADI 2026-TUS 1. Dönem sınavı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te başladı. Adaylara toplam 135 dakika süre verilen sınav, saat 12.30'da sona erdi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sorular ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARININ BİR BÖLÜMÜ YAYIMLANDI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2026-TUS 1. Dönem ile birlikte gerçekleştirilen 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı için temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'luk kısmı erişime açıldı. Adaylar yayımlanan bu bölüme ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabiliyor. 2026-TUS 1. DÖNEM SINAVI İLE 2026-STS TIP DOKTORLUĞU 1. DÖNEM SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI (% 10)

ADAYLAR SORULARIN TAMAMINI 10 GÜN BOYUNCA GÖRÜNTÜLEYEBİLECEK Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde yer alan tüm sorulara 15 Mart 2026 tarihinde saat 17.45'ten itibaren erişebilecek. Adaylar, soruların tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek. Soruların görüntülenmesi için tanınan süre 10 gün olacak. Bu süreç 25 Mart 2026 saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM ayrıca, sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğunu ve telif haklarının kuruma ait olduğunu hatırlattı. Bu nedenle soruların izinsiz çoğaltılması, dağıtılması veya yayımlanması mümkün değil.