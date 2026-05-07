Alevler azaldı ama tehlike büyüdü! Cehennem Kapısı’nın sönmesi neden riskli?

Türkmenistan'daki "Cehennem Kapısı" olarak bilinen Darvaza Krateri'nde alevler ilk kez ciddi şekilde zayıfladı. Ancak uzmanlar bunun iyi haber olmayabileceğini söylüyor. Çünkü ateşin tamamen sönmesi, atmosfere çok daha güçlü metan gazı salımı anlamına gelebilir.

Türkmenistan'ın Karakum Çölü'nde yer alan ve yıllardır "Cehennem Kapısı" olarak anılan Darvaza Gaz Krateri, yarım asrı aşkın süredir ilk kez belirgin şekilde güç kaybetmeye başladı. Bir dönem kilometrelerce uzaktan görülebilen dev alevlerin artık daha küçük alanlarda yanması dikkat çekiyor.

HER ŞEY SONDAJ KAZASIYLA BAŞLADI Darvaza Krateri'nin ortaya çıkışı 1971 yılına dayanıyor. Sovyet jeologları bölgede doğal gaz arama çalışmaları yürütürken zeminde büyük bir çökme meydana geldi. Çökme sonrası yaklaşık 70 metre genişliğinde dev bir çukur oluştu. Çukurdan yoğun şekilde metan gazı çıkmaya başlayınca, yetkililer gazın çevreye yayılmasını önlemek için bölgeyi ateşe verdi. Amaç, gazın birkaç hafta içinde tükenmesi ve yangının kendiliğinden sönmesiydi. Ancak hesaplar tutmadı. Yer altındaki rezerv çok daha büyük çıktı ve alevler onlarca yıl boyunca yanmaya devam etti. Darvaza Krateri hakkında temel bilgiler Başlık Bilgi Konum Karakum Çölü, Türkmenistan Oluşum yılı 1971 Genişlik Yaklaşık 70 metre Derinlik Yaklaşık 30 metre Ana gaz türü Metan Lakabı Cehennem Kapısı Güncel durum Alevlerin şiddeti düşüyor

ALEVLER NEDEN AZALIYOR? Türkmenistan devlet enerji şirketi Turkmengaz'ın paylaştığı verilere göre kraterdeki alevlerin şiddeti son yıllarda yaklaşık üç kat azaldı. Yetkililer bunu yeni gaz tahliye kuyularına bağlasa da bazı araştırmacılar alevlerin daha önce zayıflamaya başladığını belirtiyor. Bölgeyi uzun yıllardır ziyaret eden turist rehberleri de değişimin net şekilde görüldüğünü söylüyor. Daha önce kraterin büyük bölümünde görülen yoğun alevlerin artık daha dar alanlarda ortaya çıktığı ifade ediliyor.

UZMANLAR NEDEN ENDİŞELİ? Alevlerin azalması ilk bakışta olumlu bir gelişme gibi görünse de uzmanlar asıl tehlikenin ateş tamamen söndüğünde başlayabileceğini söylüyor. Çünkü krater yanarken çıkan metan gazı büyük ölçüde karbondioksite dönüşüyor. Eğer yangın tamamen sönerse, ham metan gazı doğrudan atmosfere yayılacak. Bu durum ise küresel ısınma açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Çünkü metan gazı, atmosferde ısı tutma konusunda karbondioksite göre yaklaşık 30 kat daha güçlü etkiye sahip. Bilim insanlarının dikkat çektiği riskler Kontrolsüz metan salımı

Küresel ısınmanın hızlanması

Çevrede zehirli gaz birikimi

Yer altındaki gaz yollarının kontrol edilememesi

Yeni çökme riskleri