Türkiye'ye yeni sistem giriş yaptı: 17 il alarmda! Yağış, kar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 27 Ocak Salı günü A Haber canlı yayınında Türkiye genelinde etkili olan hava koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek, batı ve doğu bölgeleri arasında ciddi sıcaklık farkı bulunduğuna dikkat çekerken, özellikle Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağış riskinin sürdüğünü vurguladı.
Adil Tek, güne oldukça hareketli bir atmosferle başlandığını belirterek, yurdun batısında yağışların etkili olduğunu, doğu kesimlerde ise dondurucu soğukların hakim olduğunu söyledi. Ardahan'da sıcaklıkların -16 dereceye kadar düştüğünü ifade eden Tek, batı ile doğu arasında 25-30 dereceyi bulan ciddi bir sıcaklık farkı yaşandığını dile getirdi.
Batı bölgelerinde sıcaklıkların 15-16 derecelere kadar çıktığını kaydeden Tek, bu değerlerin mevsim normallerinin oldukça üzerinde olduğunu belirtti.
EGE VE MARMARA'DA YAĞIŞLAR KUVVETLİ
Canlı yayında radar görüntülerini değerlendiren Tek, özellikle İzmir ve Balıkesir çevresinde yoğun yağışların sürdüğünü söyledi. Bu bölgelerde yer yer su baskını riskinin bulunduğunu ifade eden Tek, yağışların zaman zaman doluya dönüşebildiğine dikkat çekti.
Trakya genelinde yağışların devam ettiğini belirten Tek, İstanbul'da sabah saatlerinde görülen yağmurun doğuya doğru kayarak Körfez ve İzmit çevresinde etkili olmaya başladığını aktardı.
MUĞLA VE ANTALYA İÇİN KRİTİK UYARI
Akdeniz Bölgesi'ne de değinen Adil Tek, Muğla'da yağışların gün boyunca süreceğini ve ilin yağış açısından riskli bölgeler arasında yer aldığını söyledi. Yağışların ilerleyen saatlerde etkisini artırarak Antalya'yı da etkileyeceğini belirten Tek, gece saatlerinde Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış yaşandığını, çok sayıda teknenin battığı yönünde bilgiler geldiğini hatırlattı.
Tek, bugün Muğla'nın en riskli illerden biri olduğunu, Mersin ile Karaman arasında görülen yağışların ise doğuya kayarak Adana'yı da etkisi altına alacağını ifade etti.
SİSTEM DOĞUYA KAYDIKÇA KAR GELİYOR
Yağışlı sistemin doğuya ilerlemesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hızla düştüğünü belirten Tek, akşam saatlerinden itibaren ve yarın özellikle İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kar yağışlarının görüleceğini söyledi.
Yüksek rakımlı bölgelerde yağışın hızla kara dönüştüğünü vurgulayan Tek, bu durumun doğu bölgelerde etkisini daha belirgin şekilde göstereceğini kaydetti.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade eden Tek, kentin ocak ayı için normalde 2 derece minimum, 8 derece maksimum sıcaklık ortalamasına sahip olduğunu ancak son günlerde 16-17 derecelerin görüldüğünü söyledi.
Batı illerinde sıcaklıkların yüksek seyrettiğini, doğu kesimlerde ise değerlerin daha çok mevsim normalleri civarında olduğunu belirtti.