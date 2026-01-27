CANLI YAYIN
Türkiye'ye yeni sistem giriş yaptı: 17 il alarmda! Yağış, kar ve fırtına uyarısı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 27 Ocak Salı günü A Haber canlı yayınında Türkiye genelinde etkili olan hava koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek, batı ve doğu bölgeleri arasında ciddi sıcaklık farkı bulunduğuna dikkat çekerken, özellikle Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağış riskinin sürdüğünü vurguladı.

Adil Tek, güne oldukça hareketli bir atmosferle başlandığını belirterek, yurdun batısında yağışların etkili olduğunu, doğu kesimlerde ise dondurucu soğukların hakim olduğunu söyledi. Ardahan'da sıcaklıkların -16 dereceye kadar düştüğünü ifade eden Tek, batı ile doğu arasında 25-30 dereceyi bulan ciddi bir sıcaklık farkı yaşandığını dile getirdi.

Batı bölgelerinde sıcaklıkların 15-16 derecelere kadar çıktığını kaydeden Tek, bu değerlerin mevsim normallerinin oldukça üzerinde olduğunu belirtti.

EGE VE MARMARA'DA YAĞIŞLAR KUVVETLİ

Canlı yayında radar görüntülerini değerlendiren Tek, özellikle İzmir ve Balıkesir çevresinde yoğun yağışların sürdüğünü söyledi. Bu bölgelerde yer yer su baskını riskinin bulunduğunu ifade eden Tek, yağışların zaman zaman doluya dönüşebildiğine dikkat çekti.

Trakya genelinde yağışların devam ettiğini belirten Tek, İstanbul'da sabah saatlerinde görülen yağmurun doğuya doğru kayarak Körfez ve İzmit çevresinde etkili olmaya başladığını aktardı.

MUĞLA VE ANTALYA İÇİN KRİTİK UYARI

Akdeniz Bölgesi'ne de değinen Adil Tek, Muğla'da yağışların gün boyunca süreceğini ve ilin yağış açısından riskli bölgeler arasında yer aldığını söyledi. Yağışların ilerleyen saatlerde etkisini artırarak Antalya'yı da etkileyeceğini belirten Tek, gece saatlerinde Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış yaşandığını, çok sayıda teknenin battığı yönünde bilgiler geldiğini hatırlattı.

Tek, bugün Muğla'nın en riskli illerden biri olduğunu, Mersin ile Karaman arasında görülen yağışların ise doğuya kayarak Adana'yı da etkisi altına alacağını ifade etti.

SİSTEM DOĞUYA KAYDIKÇA KAR GELİYOR

Yağışlı sistemin doğuya ilerlemesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hızla düştüğünü belirten Tek, akşam saatlerinden itibaren ve yarın özellikle İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kar yağışlarının görüleceğini söyledi.

Yüksek rakımlı bölgelerde yağışın hızla kara dönüştüğünü vurgulayan Tek, bu durumun doğu bölgelerde etkisini daha belirgin şekilde göstereceğini kaydetti.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade eden Tek, kentin ocak ayı için normalde 2 derece minimum, 8 derece maksimum sıcaklık ortalamasına sahip olduğunu ancak son günlerde 16-17 derecelerin görüldüğünü söyledi.

Batı illerinde sıcaklıkların yüksek seyrettiğini, doğu kesimlerde ise değerlerin daha çok mevsim normalleri civarında olduğunu belirtti.

YAĞIŞ MİKTARI ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKTI

İstanbul'da bugüne kadar düşen yağış miktarının 130 kilograma yaklaştığını ifade eden Tek, ocak ayı yağış ortalamasının 105 kilogram olduğunu hatırlattı. Mevcut ve beklenen yağışlarla birlikte İstanbul'un ocak ayı yağışlarının, uzun yıllar ortalamasının yaklaşık yüzde 50 üzerine çıktığını söyledi.

Bu durumun baraj doluluk oranlarına da yansıdığını belirten Tek, İstanbul barajlarındaki doluluk oranının yüzde 27 seviyelerinde olduğunu, şubat ayıyla birlikte yüzde 30'un üzerine çıkabileceğini dile getirdi.

"YAZ İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Yağışların olumlu etkisine rağmen mevcut doluluk oranlarının yaz ayları için yeterli olmadığını vurgulayan Tek, büyükşehirlerin su ihtiyacının yalnızca yağışlara bağlı planlanmaması gerektiğini söyledi. Su tutma kapasitesinin artırılması ve altyapı yatırımlarının çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

HAFTA SONUNA DOĞRU KAR İHTİMALİ

Adil Tek, önümüzdeki günlerde yağışlı sistemlerin ardı ardına gelmeye devam edeceğini, perşembe günü yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını söyledi. Sistem doğuya kaydıkça kar yağışlarının daha sık konuşulacağını ifade eden Tek, İstanbul için hafta sonuna doğru, özellikle pazar ve pazartesi günleri kar ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Trakya'da pazar günü kar beklendiğini aktaran Tek, bu süreçte kuzeyli hava akışlarıyla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanabileceğini söyledi.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Özellikle Antalya ve Akdeniz Bölgesi için sel ve su baskını riskine dikkat çeken Tek, yerel yönetimlerin menfezler, köprü altları ve su akışını engelleyen noktalarla ilgili önlemler almasının önemine vurgu yaptı. Akdeniz'in deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğunu hatırlatan Tek, kuzeyden gelen serin hava akımlarının bölgede kuvvetli yağışlara neden olabildiğini ifade etti.

YAĞIŞLI HAVA YURT GENELİNE YAYILIYOR

Tahminlere göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

BUZLANMA, SİS VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.

SICAKLIKLAR ÖNCE YÜKSELECEK, SONRA DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde haftanın ilk günlerinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, çarşamba gününden itibaren ise kuzeybatıdan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI YAPILDI

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde rüzgarın 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve rüzgar beklentisi nedeniyle 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen iller şöyle:

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon.

"HAFTA ORTASINDA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftada Orta Akdeniz üzerinden gelen göreceli ılık ve yağışlı havanın Türkiye'yi etkisi altına alacağını belirtti. Salı günü batı kesimlerde başlayacak yağışların, çarşamba günü doğu bölgelere doğru ilerleyeceğini ifade etti.

Tekin, özellikle kıyı Ege ve Akdeniz'de yağışların kuvvetli olacağını, Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı yağış beklendiğini söyledi. Toroslar'da 1500 metre ve üzerindeki kesimlerde yağışın yoğun kar şeklinde görüleceğini aktaran Tekin, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarıda bulundu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Üç büyükşehir için değerlendirmelerde bulunan Tekin, Ankara'da salı ve perşembe günü yağış görüleceğini, sıcaklıkların 10-12 derece arasında değişeceğini belirtti.

İstanbul'da üç gün boyunca aralıklarla yağmur beklendiğini, sıcaklıkların 13-15 derece seviyelerinde olacağını ifade etti.

İzmir'de ise üç gün boyunca yağışın süreceğini, salı ve perşembe günleri yağışların kuvvetli olacağını vurguladı.

🌤️ BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU

MARMARA

İl En Yüksek Hava Durumu
Edirne 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
İstanbul 15°C Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak
Kırklareli 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Kocaeli 17°C Çok bulutlu, akşam yağmur ve sağanak

⚠️ Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yağışlar yer yer kuvvetli.

EGE

İl En Yüksek Hava Durumu
Afyonkarahisar 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Denizli 14°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak
İzmir 15°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli
Muğla 8°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli

⚠️ Kıyı kesimlerde kuvvetli yağış, Güney Ege'de kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa).

AKDENİZ

İl En Yüksek Hava Durumu
Adana 16°C Öğleden sonra sağanak, akşam yer yer kuvvetli
Antalya 13°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli
Hatay 13°C Öğleden sonra sağanak, akşam kuvvetli
Isparta 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

İl En Yüksek Hava Durumu
Ankara 13°C Öğleden sonra yağmurlu
Eskişehir 9°C Aralıklı yağmurlu
Konya 10°C Öğle saatlerinde yağmurlu
Sivas 5°C Gece karla karışık yağmur ve kar

⚠️ Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, sis ve pus bekleniyor.

BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Hava Durumu
Bolu 12°C Öğle saatlerinde yağmurlu
Düzce 17°C Parçalı ve çok bulutlu
Sinop 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 17°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ,

İl En Yüksek Hava Durumu
Amasya 15°C Parçalı ve çok bulutlu
Artvin 11°C Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 17°C Parçalı ve çok bulutlu

⚠️ İç kesimlerde kuvvetli rüzgar, yükseklerde çığ riski.

DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Hava Durumu
Erzurum -2°C Parçalı ve çok bulutlu
Kars -2°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 4°C Akşam karla karışık yağmur ve kar
Van 4°C Parçalı ve çok bulutlu

⚠️ Buzlanma, don, sis ve çığ tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Hava Durumu
Diyarbakır -2°C Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep 11°C Akşam kuvvetli yağmur, yükseklerde kar
Siirt 5°C Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa 14°C Parçalı ve çok bulutlu

⚠️ Akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli yağış, buzlanma ve don riski.

