Türkiye'ye yeni sistem giriş yaptı: 17 il alarmda! Yağış, kar ve fırtına uyarısı

Adil Tek, güne oldukça hareketli bir atmosferle başlandığını belirterek, yurdun batısında yağışların etkili olduğunu, doğu kesimlerde ise dondurucu soğukların hakim olduğunu söyledi. Ardahan'da sıcaklıkların -16 dereceye kadar düştüğünü ifade eden Tek, batı ile doğu arasında 25-30 dereceyi bulan ciddi bir sıcaklık farkı yaşandığını dile getirdi.

Batı bölgelerinde sıcaklıkların 15-16 derecelere kadar çıktığını kaydeden Tek, bu değerlerin mevsim normallerinin oldukça üzerinde olduğunu belirtti.