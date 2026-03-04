Türkiye’nin konuştuğu "Filozof Atakan" 6 yıl sonra geri döndü! İşte son hali...

Türkiye'nin 2020 yılında tanıdığı, felsefeye olan ilgisi ve "5 ayda 250 kitap okudum" çıkışıyla gündeme oturan Atakan Kayalar, yıllar sonra paylaştığı video ile düzenli içerikler üreteceğini duyurdu. 17 yaşındaki Kayalar'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye'nin 2020 yılında bir kitapçıda çekilen videosuyla tanıdığı, yaşına rağmen sergilediği felsefi derinlik ve hitabet yeteneğiyle "Filozof Atakan" lakabını alan Atakan Kayalar, uzun süren sessizliğini bozdu. Henüz 10 yaşındayken milyonların konuştuğu bir isim haline gelen Kayalar, şimdi 17 yaşında bir genç olarak karşımıza çıkıyor.

AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok" sözleriyle hafızalara kazınan ve 5 ayda 250 kitap okuduğunu belirterek dikkatleri üzerine çeken Atakan, o dönem televizyon programlarının ve sosyal medyanın en çok aranan ismi olmuştu.

Ancak bu yoğun ilginin ardından Atakan ve ailesi, ani bir kararla gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ Yıllar sonra ortaya çıkan Atakan Kayalar, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile takipçilerine seslendi.