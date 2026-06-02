Türkiye'nin il sayısı 82'ye mi çıkıyor? TÜİK’e göre il olmaya aday 24 ilçe
Türkiye'de il sayısının artırılmasına yönelik tartışmalar sürerken, il olma kriterlerini karşıladığı belirtilen 24 ilçe gündeme geldi. Nüfusu 100 binin üzerinde olan, bağlı bulunduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve diğer şartları sağlayan ilçeler dikkat çekti.
Türkiye'de bazı ilçelerin il statüsü kazanmasına yönelik beklentiler yeniden gündeme geldi. TÜİK verileri üzerinden yapılan değerlendirmelerde, il olabilme kriterlerini karşıladığı belirtilen 24 ilçe öne çıktı. Nüfus büyüklüğü, il merkezine uzaklık, ekonomik gelişmişlik ve ulaşım imkanları dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilçeler yer aldı.
İL OLMAK İÇİN HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?
İlçe statüsünden il statüsüne geçişte çeşitli kriterler dikkate alınıyor. Kamuoyunda paylaşılan bilgilere göre bir ilçenin il adayı olarak değerlendirilebilmesi için öncelikle nüfusunun 100 binin üzerinde olması gerekiyor.
Bunun yanında ilçenin bağlı bulunduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması şartı aranıyor. Ekonomik gelişmişlik düzeyi, ulaşım altyapısı, kamu hizmetlerinin yeterliliği ve bölgesel ihtiyaçlar da değerlendirmede etkili unsurlar arasında yer alıyor.
NÜFUSU EN YÜKSEK İL ADAYLARI
Kriterleri karşıladığı belirtilen ilçeler arasında nüfus bakımından ilk sıralarda şu ilçeler yer aldı:
|Sıra
|İlçe
|Nüfus
|1
|Alanya (Antalya)
|371.547
|2
|Tarsus (Mersin)
|358.510
|3
|Çorlu (Tekirdağ)
|306.939
|4
|İnegöl (Bursa)
|306.004
|5
|Siverek (Şanlıurfa)
|277.399
|6
|Manavgat (Antalya)
|266.480
|7
|İskenderun (Hatay)
|228.149
|8
|Fethiye (Muğla)
|187.332
|9
|Edremit (Balıkesir)
|176.251
|10
|Ereğli (Zonguldak)
|173.000
|11
|Erciş (Van)
|170.209
|12
|Bandırma (Balıkesir)
|169.476
LİSTEDE YER ALAN DİĞER İLÇELER
İl olma kriterlerini karşıladığı belirtilen diğer ilçeler ise şöyle sıralandı:
|Sıra
|İlçe
|Nüfus
|13
|Cizre (Şırnak)
|166.290
|14
|Nazilli (Aydın)
|162.156
|15
|Konya Ereğli (Konya)
|158.010
|16
|Lüleburgaz (Kırklareli)
|157.136
|17
|Ergani (Diyarbakır)
|141.098
|18
|Kahta (Adıyaman)
|136.769
|19
|Ünye (Ordu)
|135.914
|20
|Kozan (Adana)
|132.572
|21
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|132.036
|22
|Polatlı (Ankara)
|131.894
|23
|Midyat (Mardin)
|125.791
|24
|Yüksekova (Hakkari)
|121.314
YENİ İL SAYISI 82'YE ÇIKAR MI?
En çok merak edilen sorulardan biri de Türkiye'nin il sayısının artıp artmayacağı. Olası bir düzenleme halinde il sayısının 82 veya daha üzerine çıkabileceği konuşuluyor. Ancak şu an için resmi makamlar tarafından açıklanmış bir takvim ya da kesinleşmiş bir çalışma bulunmuyor. Buna rağmen nüfusları birçok ilden daha büyük olan bazı ilçelerin il olma beklentisi devam ediyor.