Türkiye’den izlenecek: 6 gezegen aynı hatta dizilecek! Gezegen geçidi ne zaman?

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 14:43 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

28 Şubat akşamı Güneş Sistemi'nin altı gezegeni aynı doğrultuda sıralanacak. "Gezegen geçidi" olarak adlandırılan bu nadir hizalanmada Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle izlenebilecek. Uranüs ve Neptün için ise dürbün ya da teleskop gerekecek. Gün batımından yaklaşık bir saat sonra batı ufkunda gözlemlenebilecek olay, Türkiye'den de takip edilebilecek.

Güneş Sistemi'nin altı gezegeni, 28 Şubat akşamı gökyüzünde dikkat çekici bir hizalanmayla aynı hatta sıralanacak. Astronomide "gezegen geçidi" olarak adlandırılan bu olayda gezegenler, Dünya'dan bakıldığında birbirine yakın bir doğrultuda görünecek. Bu tür hizalanmalar belirli aralıklarla yaşansa da, aynı anda bu kadar çok gezegenin seçilebilir konumda olması görece nadir kabul ediliyor.

HANGİ GEZEGENLER GÖRÜLEBİLECEK? 28 Şubat akşamı yapılacak gözlemde Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn, hava koşullarının elverişli olması halinde çıplak gözle izlenebilecek. Özellikle Venüs ve Jüpiter, yüksek parlaklıkları sayesinde diğer gezegenlere kıyasla daha kolay fark edilecek. Güneş Sistemi'nin daha uzak üyeleri olan Uranüs ve Neptün ise çıplak gözle seçilemeyecek kadar sönük kalacak. Bu iki gezegen için dürbün ya da teleskop kullanılması gerekecek.

GÖZLEM İÇİN EN UYGUN ZAMAN VE KONUM Uzmanlar, gezegen geçidini izlemek isteyenlerin gün batımından yaklaşık bir saat sonra batı ufkuna yönelmelerini öneriyor. Yüksek binalar ve ağaçlarla kapanmamış açık alanlar, gözlem için avantaj sağlayacak.

Bu hizalanmada Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine daha yakın bir konumda yer alacak. Jüpiter ile birlikte Uranüs ve Neptün ise gökyüzünün daha yüksek bölümlerinde görülebilecek. Meteorolojik şartlar gözlem kalitesini doğrudan etkileyecek. Bulutsuz ve açık bir akşam, gezegenlerin daha net izlenmesine olanak tanıyacak. Işık kirliliğinin düşük olduğu, şehir merkezlerinden uzak noktalar tercih edilmeli.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Astronomik olay Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Batı ve güneybatı ufkuna yönelen gözlemciler, gün batımının ardından gezegenleri aynı hatta sıralanmış şekilde takip edebilecek. Geniş ufuk hattına sahip bölgeler, bu tür gözlemler için daha elverişli kabul ediliyor. 28 Şubat akşamı gökyüzüne bakanlar, uzun aralıklarla gerçekleşen bu hizalanmayı doğrudan izleme fırsatı bulacak.