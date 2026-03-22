Hitit'ten Osmanlı'ya: Türkiye'deki şehirlerin unutulan eski isimleri

Türkiye'deki il isimleri, yalnızca birer yer adı değil; farklı medeniyetlerin, dillerin ve tarihsel süreçlerin izlerini taşıyan güçlü bir mirasın parçasıdır. Şehirlerin adları; Hititlerden Roma'ya, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir tarihsel birikimin sonucu olarak şekillendi. Her şehir adı, ya bir hükümdarın mirasını ya da coğrafi ve kültürel özellikleri yansıtan bir anlam barındırdı.

Türkiye'de bugün kullanılan il isimleri; tarih, dil ve coğrafyanın iç içe geçtiği uzun bir sürecin sonucudur. Anadolu'da hüküm süren Hititler, Frigler, Roma ve Bizans gibi uygarlıkların yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı dönemleri de şehir adlarının şekillenmesinde belirleyici rol oynadı. Bu nedenle birçok ilin adı ya eski bir yerleşimin devamı olarak günümüze ulaştı ya da zaman içinde değişerek bugünkü halini aldı. Bazı şehirler hükümdar isimlerinden, bazıları doğal özelliklerden, bazıları ise halk arasında anlatılan hikayelerden beslenerek adlandırıldı.

ŞEHİR İSİMLERİ ANADOLU'NUN TARİHİNİ ANLATIYOR

Türkiye'de 81 ilin isimleri, farklı dil ve kültürlerin birleşimiyle oluştu. Anadolu'nun tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapması, şehir adlarının da çok katmanlı bir yapıya sahip olmasına neden oldu. Hititçe, Latince, Yunanca, Farsça ve Türkçe gibi farklı diller, il isimlerinin kökeninde önemli yer tuttu.

Örneğin bazı şehir adları coğrafi özelliklerden türedi. Dağ, nehir veya ova gibi unsurlar şehir isimlerine doğrudan yansıdı. Bazı iller ise kurucularının ya da dönemin önemli yöneticilerinin adını taşıdı. Bunun yanı sıra, halk arasında anlatılan efsaneler ve sözlü kültür de birçok ilin adlandırılmasında etkili oldu. İşte Sabah haberine göre 81 ilin ilk isimleri…

81 İLİN İLK İSİMLERİ VE HİKAYESİ

İlİlk / Eski AdıAnlamı / KökeniHikayesi
AdanaBatanaEski yerleşim adıAdı Hitit dönemine kadar uzanır.
AdıyamanHısn-ı MansurMansur'un kalesiArap döneminde bu ad kullanıldı.
AfyonkarahisarKarahisar-ı SahipSahip'in kalesiSelçuklu beyiyle ilişkilidir.
AğrıKaraköseEski merkez adıOsmanlı'da Karaköse olarak bilindi.
AksarayArchelaisAntik şehir adıRoma döneminde önemli merkezdi.
AmasyaAmaseiaAntik isimEski çağlarda bu adla anıldı.
AnkaraAnkyraÇapaGalatlar döneminden gelir.
AntalyaAttaleiaAttalos'un şehriBergama kralı II. Attalos'un adından türetilmiştir.
ArdahanArtaniAntik isimEski kaynaklarda bu ad geçer.
ArtvinLivanaTarihi adArapça kökenli bu isim Osmanlı'da kullanıldı.
AydınTralleisAntik kentİyonya'nın önemli şehirlerindendi.
BalıkesirKaresiBeylik adıKaresi Beyliği'nden gelir.
BartınPartheniosAntik adIrmak adıyla ilişkilidir.
BatmanHasankeyfTarihi yerleşimBölgenin eski merkeziydi.
BayburtBaiberdEski şehir adıRoma ve Bizans döneminde kullanıldı.
BilecikBelekomaKale adıBizans dönemine aittir.
BingölÇapakçurEski adOsmanlı'da bu isim kullanıldı.
BitlisBageshAntik adPers kaynaklarında geçer.
BoluClaudiopolisClaudius'un şehriRoma döneminde adlandırıldı.
BurdurPolydorionAntik adEski çağlardan kalmadır.
Yunan ve Roma dönemlerinde kullanıldı.
BursaPrusaKral adıPrusias'tan gelir.
ÇanakkaleDardanos
Abydos		Antik kentBoğaz kıyısında kuruldu.
ÇankırıGangraAntik şehirPaphlagonia merkezlerinden biriydi.
ÇorumNerikHitit kentiHitit yerleşimlerinden biridir.
DenizliLaodikeiaAntik adLaodikeia antik dönem ismidir.
Sonra Türkler döneminde Ladik adı verilmiştir.
DiyarbakırAmidEski şehir adıRoma ve Bizans'ta kullanıldı.
DüzceDusiaEski yerleşimKüçük bir merkezdi.
EdirneHadrianopolisHadrianus'un şehriRoma imparatoru Hadrianus'a ithaf edildi.
ElazığHarputEski yerleşimŞehir Harput'tan gelişti.
ErzincanEğinEski adTarih boyunca değişti.
ErzurumTheodosiopolisİmparator adıBizans İmparatoru II. Theodosius döneminde verildi.
EskişehirDorylaionAntik şehirFrigya bölgesindeydi.
GaziantepAyıntapTatlı suOsmanlı döneminde kullanıldı.
GiresunKerasusKirazMeyveyle ilişkilidir.
GümüşhaneArgyropolisGümüş şehirMadenlerle bağlantılıdır.
HakkâriÇölemerikEski adOsmanlı'da kullanıldı.
HatayAntakya - AntiochAntik şehirBüyük İskender'in generallerinden Seleukos Nikator tarafından kuruldu.
IğdırIğdır BeğBoy adıOğuzlara dayanır.
IspartaBarisAntik adEski kaynaklarda geçer.
İstanbulByzantion
Konstantinopolis		Antik şehirByzantion, "Byzas'ın şehri" anlamına gelir; kent daha sonra I. Konstantin döneminde Konstantinopolis adını almıştır.
İzmirSmyrnaAntik adMitolojik kökenlidir.
KahramanmaraşGermenikyaRoma adıAntik dönemde kullanıldı.
Roma İmparatoru Caligula tarafından verildi.
KarabükZefreEski adBölgesel yerleşim adıdır.
KaramanLarandaAntik adUzun süre bu isim kullanıldı.
KarsKarsakTürk boyuOrta Asya kökenlidir.
KastamonuTimonionEski adBizans kaynaklarında geçer.
KayseriMazaka
Caesarea		Antik şehirRoma döneminde Caesarea oldu.
KırıkkaleYahşihanYerleşim adıİl olmadan önce bu ad kullanıldı.
KırklareliKırk KiliseEski adOsmanlı'da bu isimle bilindi.
KırşehirMacissusAntik adSonra Justinianopolis oldu. Bizans İmparatorunun adıdır.
KilisKilisDeğişmeyen adTarih boyunca aynı kaldı.
KocaeliNikomediaAntik başkentBithynia'nın merkeziydi.
KonyaIconiumAntik şehirRoma döneminde kullanıldı.
KütahyaKotiaionAntik adFrigya bölgesindeydi.
MalatyaMeliteneAntik şehirRoma'da önemliydi.
ManisaMagnesiaAntik şehirİyonya yerleşimidir.
MardinMaridaSüryani kökenliEski Mezopotamya adıdır.
MersinZephyriumAntik adLiman yerleşimiydi.
MuğlaMobollaAntik adKarya bölgesindeydi.
MuşTaronBölge adıEski coğrafi isimdir.
İlk çağda "Taronitit" deniyordu.
NevşehirNyssa
Muşkara		Eski adOsmanlı döneminde Muşkara adıyla anıldı.
Sonradan Nevşehir oldu.
NiğdeNahitaAntik adHitit ve Frig kayıtlarında geçer.
OrduKotyoraAntik kentYunan kolonisiydi.
OsmaniyeCebelibereketOsmanlı adıSonradan Osmaniye oldu.
RizeRhizusAntik adYunan kökenlidir.
SakaryaAdapazarıYerleşim adıNehir çevresinde kuruldu.
SamsunAmisosAntik kentLiman şehriydi.
SiirtSairtEski adEsart, Sairt, Siirt, Siird, gibi farklı biçimlerde kullanıldı.
SinopSinopeMitolojik adAmazon efsanesiyle ilişkilidir.
SivasSebastiaRoma adıRoma döneminde Sezar Augustus'a ithaf edildi.
ŞanlıurfaEdessaAntik şehirMezopotamya merkezidir.
ŞırnakŞehr-i NuhNuh'un şehriİslami rivayetlerde "Nuh'un şehri" olarak anılır.
TekirdağRhaedestusAntik kentAntik Yunan döneminde Trakya'da yer alır.
TokatKomanaAntik şehirPontus Krallığında dini merkezdi.
TrabzonTrapezusMasaYunan kolonicilerce kurulan kentin adı "masa" anlamına gelir.
TunceliMamikiEski adSonradan değiştirildi.
UşakTemenothyreaAntik kentFrigya bölgesindeydi.
VanTuşpaUrartu başkentiKrallığın merkezidir.
YalovaYalakabadEski adOsmanlı'da kullanıldı.
YozgatBozokSancak adıOsmanlı idaresine aitti, Bozok Sancağı adıyla anılıyordu.
ZonguldakSandrakeAntik adEski yerleşim bölgesidir.
