Hitit'ten Osmanlı'ya: Türkiye'deki şehirlerin unutulan eski isimleri

Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 19:28 Son Güncelleme: 22 Mart 2026 19:31 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Türkiye'deki il isimleri, yalnızca birer yer adı değil; farklı medeniyetlerin, dillerin ve tarihsel süreçlerin izlerini taşıyan güçlü bir mirasın parçasıdır. Şehirlerin adları; Hititlerden Roma'ya, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir tarihsel birikimin sonucu olarak şekillendi. Her şehir adı, ya bir hükümdarın mirasını ya da coğrafi ve kültürel özellikleri yansıtan bir anlam barındırdı.

Türkiye'de bugün kullanılan il isimleri; tarih, dil ve coğrafyanın iç içe geçtiği uzun bir sürecin sonucudur. Anadolu'da hüküm süren Hititler, Frigler, Roma ve Bizans gibi uygarlıkların yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı dönemleri de şehir adlarının şekillenmesinde belirleyici rol oynadı. Bu nedenle birçok ilin adı ya eski bir yerleşimin devamı olarak günümüze ulaştı ya da zaman içinde değişerek bugünkü halini aldı. Bazı şehirler hükümdar isimlerinden, bazıları doğal özelliklerden, bazıları ise halk arasında anlatılan hikayelerden beslenerek adlandırıldı.

ŞEHİR İSİMLERİ ANADOLU'NUN TARİHİNİ ANLATIYOR Türkiye'de 81 ilin isimleri, farklı dil ve kültürlerin birleşimiyle oluştu. Anadolu'nun tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapması, şehir adlarının da çok katmanlı bir yapıya sahip olmasına neden oldu. Hititçe, Latince, Yunanca, Farsça ve Türkçe gibi farklı diller, il isimlerinin kökeninde önemli yer tuttu.

Örneğin bazı şehir adları coğrafi özelliklerden türedi. Dağ, nehir veya ova gibi unsurlar şehir isimlerine doğrudan yansıdı. Bazı iller ise kurucularının ya da dönemin önemli yöneticilerinin adını taşıdı. Bunun yanı sıra, halk arasında anlatılan efsaneler ve sözlü kültür de birçok ilin adlandırılmasında etkili oldu.

81 İLİN İLK İSİMLERİ VE HİKAYESİ İl İlk / Eski Adı Anlamı / Kökeni Hikayesi Adana Batana Eski yerleşim adı Adı Hitit dönemine kadar uzanır. Adıyaman Hısn-ı Mansur Mansur'un kalesi Arap döneminde bu ad kullanıldı. Afyonkarahisar Karahisar-ı Sahip Sahip'in kalesi Selçuklu beyiyle ilişkilidir. Ağrı Karaköse Eski merkez adı Osmanlı'da Karaköse olarak bilindi. Aksaray Archelais Antik şehir adı Roma döneminde önemli merkezdi. Amasya Amaseia Antik isim Eski çağlarda bu adla anıldı. Ankara Ankyra Çapa Galatlar döneminden gelir. Antalya Attaleia Attalos'un şehri Bergama kralı II. Attalos'un adından türetilmiştir. Ardahan Artani Antik isim Eski kaynaklarda bu ad geçer. Artvin Livana Tarihi ad Arapça kökenli bu isim Osmanlı'da kullanıldı.