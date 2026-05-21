TRAFİK KAZALARI VE YANGIN İHBARLARI DA UYGULAMADA

Yeni uygulamayla birlikte trafik kazaları da anlık olarak merkeze bildirilebilecek. Kullanıcıların göndereceği fotoğraf ve videolar sayesinde olay yerine ambulans mı yoksa kurtarma ekipmanı mı gerektiği önceden analiz edilecek.

Yangın ihbarları ise "orman" ve "bina içi" olarak iki ayrı kategoride değerlendirilecek. Böylece ihbarların doğrudan ilgili kurumlara aktarılması sağlanacak.