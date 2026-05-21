Türkiye'de dijital ihbar çağı: Tüm acil durumlar için HAYAT 112 uygulaması tanıtıldı!
İçişleri Bakanlığının geliştirdiği HAYAT 112 Acil uygulamasıyla vatandaşlar artık fotoğraf, video ve konum bilgisiyle saniyeler içinde dijital ihbar gönderebilecek. Depremden asayiş olaylarına kadar birçok başlıkta hizmet verecek sistem, e-Devlet doğrulamasıyla çalışacak.
Türkiye'de acil yardım ve ihbar sistemi dijital dönüşümde yeni bir aşamaya geçti. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması kamuoyuna tanıtıldı. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar sağlık, güvenlik, afet, yangın ve trafik gibi kritik durumları tek uygulama üzerinden görüntülü ve konum destekli olarak ilgili merkezlere ulaştırabilecek. Ankara'da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini söyledi.
112 SADECE TELEFON HATTI OLMAYACAK
Bakan Çiftçi, geçmişte farklı acil çağrı numaralarının tek çatı altında toplanmasının önemli bir dönüşüm olduğunu hatırlatarak, şimdi de dijital ihbar döneminin başladığını söyledi. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar artık yalnızca sesli arama yapmakla kalmayacak; olay yerinden fotoğraf ve 10 saniyelik video yükleyerek ekiplerin daha hızlı ve doğru müdahale etmesini sağlayabilecek.
Sistem üzerinden gönderilen ihbarların doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin koordinasyon altyapısına düştüğü belirtildi. Yetkililer, bu sayede olayın boyutunun ekipler yola çıkmadan analiz edilebileceğini vurguladı.
DEPREMDE "ENKAZ ALTINDAYIM" BİLDİRİMİ GÖNDEREBİLECEK
Uygulamanın en dikkat çeken bölümlerinden biri afet modülü oldu. Olası deprem veya doğal afet durumlarında kullanıcılar "Enkaz Altındayım" bildirimi gönderebilecek. Sistem, vatandaşın konumunu otomatik olarak merkeze iletecek. Ayrıca "Güvendeyim" özelliği sayesinde deprem sonrası yakınlara tek dokunuşla güven mesajı gönderilebilecek.
Yetkililer, afet anlarında oluşan telefon yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Uygulamanın aynı zamanda AFAD'ın belirlediği acil toplanma alanlarını harita üzerinden göstereceği açıklandı.
KADES AKILLI SAATLERDE DE KULLANILABİLECEK
Kadın Acil Destek Sistemi olarak bilinen KADES de yeni platformun içine entegre edildi. Bakanlık, uygulamanın akıllı saatlerle de uyumlu hale getirildiğini duyurdu. Buna göre kullanıcılar kriz anında telefonlarına ulaşamasalar bile akıllı saat üzerinden tek tuşla yardım çağrısı gönderebilecek.
ÖĞRETMENLER İÇİN "OKUL ACİL" MODÜLÜ GELİYOR
Yeni sistemde eğitim kurumlarına özel bir güvenlik modülü de yer aldı. "Okul Acil" adı verilen bölüm sayesinde öğretmenler görev yaptıkları okul sınırları içerisindeyken acil güvenlik çağrısı oluşturabilecek.
Sistemin özellikle okul içi şiddet ve güvenlik krizlerinde hızlı müdahale amacıyla geliştirildiği belirtildi. Yetkililer, çağrıların merkez ekranına "çok acil" koduyla düşeceğini ve güvenlik ekiplerinin otomatik konum bilgisiyle yönlendirileceğini açıkladı.