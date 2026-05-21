Türkiye'de dijital ihbar çağı: Tüm acil durumlar için HAYAT 112 uygulaması tanıtıldı!

İçişleri Bakanlığının geliştirdiği HAYAT 112 Acil uygulamasıyla vatandaşlar artık fotoğraf, video ve konum bilgisiyle saniyeler içinde dijital ihbar gönderebilecek. Depremden asayiş olaylarına kadar birçok başlıkta hizmet verecek sistem, e-Devlet doğrulamasıyla çalışacak.

Türkiye'de acil yardım ve ihbar sistemi dijital dönüşümde yeni bir aşamaya geçti. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması kamuoyuna tanıtıldı. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar sağlık, güvenlik, afet, yangın ve trafik gibi kritik durumları tek uygulama üzerinden görüntülü ve konum destekli olarak ilgili merkezlere ulaştırabilecek. Ankara'da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAYAT 112 UYGULAMASINI DUYURDU
112 SADECE TELEFON HATTI OLMAYACAK

Bakan Çiftçi, geçmişte farklı acil çağrı numaralarının tek çatı altında toplanmasının önemli bir dönüşüm olduğunu hatırlatarak, şimdi de dijital ihbar döneminin başladığını söyledi. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar artık yalnızca sesli arama yapmakla kalmayacak; olay yerinden fotoğraf ve 10 saniyelik video yükleyerek ekiplerin daha hızlı ve doğru müdahale etmesini sağlayabilecek.

Sistem üzerinden gönderilen ihbarların doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin koordinasyon altyapısına düştüğü belirtildi. Yetkililer, bu sayede olayın boyutunun ekipler yola çıkmadan analiz edilebileceğini vurguladı.

DEPREMDE "ENKAZ ALTINDAYIM" BİLDİRİMİ GÖNDEREBİLECEK

Uygulamanın en dikkat çeken bölümlerinden biri afet modülü oldu. Olası deprem veya doğal afet durumlarında kullanıcılar "Enkaz Altındayım" bildirimi gönderebilecek. Sistem, vatandaşın konumunu otomatik olarak merkeze iletecek. Ayrıca "Güvendeyim" özelliği sayesinde deprem sonrası yakınlara tek dokunuşla güven mesajı gönderilebilecek.

Yetkililer, afet anlarında oluşan telefon yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Uygulamanın aynı zamanda AFAD'ın belirlediği acil toplanma alanlarını harita üzerinden göstereceği açıklandı.

KADES AKILLI SAATLERDE DE KULLANILABİLECEK

Kadın Acil Destek Sistemi olarak bilinen KADES de yeni platformun içine entegre edildi. Bakanlık, uygulamanın akıllı saatlerle de uyumlu hale getirildiğini duyurdu. Buna göre kullanıcılar kriz anında telefonlarına ulaşamasalar bile akıllı saat üzerinden tek tuşla yardım çağrısı gönderebilecek.

ÖĞRETMENLER İÇİN "OKUL ACİL" MODÜLÜ GELİYOR

Yeni sistemde eğitim kurumlarına özel bir güvenlik modülü de yer aldı. "Okul Acil" adı verilen bölüm sayesinde öğretmenler görev yaptıkları okul sınırları içerisindeyken acil güvenlik çağrısı oluşturabilecek.

Sistemin özellikle okul içi şiddet ve güvenlik krizlerinde hızlı müdahale amacıyla geliştirildiği belirtildi. Yetkililer, çağrıların merkez ekranına "çok acil" koduyla düşeceğini ve güvenlik ekiplerinin otomatik konum bilgisiyle yönlendirileceğini açıkladı.

TRAFİK KAZALARI VE YANGIN İHBARLARI DA UYGULAMADA

Yeni uygulamayla birlikte trafik kazaları da anlık olarak merkeze bildirilebilecek. Kullanıcıların göndereceği fotoğraf ve videolar sayesinde olay yerine ambulans mı yoksa kurtarma ekipmanı mı gerektiği önceden analiz edilecek.

Yangın ihbarları ise "orman" ve "bina içi" olarak iki ayrı kategoride değerlendirilecek. Böylece ihbarların doğrudan ilgili kurumlara aktarılması sağlanacak.

SOKAK HAYVANLARI VE UYUŞTURUCU İHBARLARI DA SİSTEME TAŞINDI

Bakanlık, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili bildirimlerin de uygulama üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Yaralı ya da tehlike oluşturduğu düşünülen hayvanlar fotoğraflı şekilde ihbar edilebilecek.

Uyuşturucuyla mücadelede kullanılan UYUMA altyapısının da yeni sisteme entegre edildiği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların ihbarlarının gizli tutulacağını vurguladı.

RADAR NOKTALARI HARİTADA GÖSTERİLECEK

Uygulamanın trafik bölümünde sürücülere yönelik dikkat çeken bir özellik de yer aldı. Sürücüler yolculuk öncesi güzergahlarındaki EDS noktaları, sabit radarlar ve hız koridorlarını harita üzerinden görebilecek. Bakan Çiftçi, bu sistemin "devletin vatandaşa tuzak kurmadığının göstergesi" olduğunu söyledi.

KVKK VURGUSU: "VERİLER KORUNACAK"

Uygulamanın veri güvenliği boyutu da toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı. Yetkililer, sistemin e-Devlet doğrulamasıyla çalışacağını ve kullanıcı bilgilerinin 6698 sayılı KVKK kapsamında korunacağını açıkladı. İhbarların yalnızca yetkili kamu personeli tarafından görüntülenebileceği ifade edildi.

Uygulamayla ilgili vatandaşların en çok merak ettiği detaylar ise şöyle sıralandı:

Merak edilen konu Açıklama
İnternet olmadan ihbar gönderilebilir mi? Hayır. Dijital ihbar sistemi internet bağlantısıyla çalışıyor. Ancak internet sorunu yaşanırsa vatandaşlar doğrudan 112 hattını arayabilecek.
Fotoğraf veya video zorunlu mu? Bazı olay türlerinde evet. Özellikle trafik kazası, yangın ve asayiş olaylarında ekiplerin durumu önceden analiz edebilmesi için görsel istenebilecek.
Konum bilgisi sürekli takip edilecek mi? Hayır. Bakanlık, konum bilgisinin yalnızca kullanıcı ihbar oluşturduğu sırada kullanılacağını açıkladı.
Yanlış ihbar gönderilirse ne olacak? Gerçeğe aykırı veya kötü niyetli ihbarlarda idari işlem uygulanabilecek.
Uygulama ücretli mi? Hayır. HAYAT 112 Acil uygulaması Android ve iOS cihazlarda ücretsiz kullanılacak.
"YARDIMELİ GEÇ KALMASIN" ÇAĞRISI

Tanıtım toplantısının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Çiftçi, özellikle asılsız ihbarlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Çiftçi, "Yanlış yapılan her ihbar, gerçekten yardıma ihtiyaç duyan bir vatandaşın hakkına girmektir. Devletimizin yardım eli hiçbir vatandaşa geç ulaşmasın istiyoruz" dedi.

UYGULAMADA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre HAYAT 112 Acil uygulaması yalnızca klasik ihbar sistemi olarak değil, çok yönlü dijital kriz platformu olarak kullanılacak. Uygulamada sağlık, güvenlik, afet, trafik ve kamu düzenine ilişkin birçok farklı modül yer alacak.

Öne çıkan başlıklar şöyle:

İlk Yardım İhbar: Vatandaşlar tek tuşla konum göndererek ambulans ve sağlık desteği talep edebilecek. İhbara fotoğraf veya 10 saniyelik video eklenebilecek.

Asayiş İhbarı: Kavga, hırsızlık ve şüpheli durumlar saniyeler içinde güvenlik güçlerine bildirilebilecek. Konum bilgisi doğrudan merkeze düşecek.

AFAD Modülü: "Enkaz Altındayım", mahsur kalma, hasar tespit ve barınma talepleri uygulama üzerinden iletilebilecek.

Okul Acil Sistemi: Öğretmenler görev yaptıkları okul içerisindeyken acil güvenlik çağrısı oluşturabilecek. Çağrılar "çok acil" koduyla merkeze düşecek.

KADES Entegrasyonu:Kadın Acil Destek Sistemi artık uygulama içinde yer alacak. Akıllı saat desteğiyle tek dokunuşla yardım çağrısı gönderilebilecek.

UYUMA Modülü: Uyuşturucu ihbarları fotoğraf ve video desteğiyle güvenli şekilde iletilebilecek. Yetkililer, ihbarda bulunan kişilerin bilgilerinin gizli tutulacağını açıkladı.

Yangın İhbarı: Orman ve bina yangınları ayrı kategorilerde değerlendirilecek. Gönderilen görüntüler sayesinde ekipler olay yerine uygun ekipmanla yönlendirilecek.

Radar ve Trafik Sistemi: Sürücüler güzergah üzerindeki radar, EDS ve hız koridorlarını uygulama üzerinden görebilecek.

Son Depremler ve "Güvendeyim" Butonu: Kullanıcılar yakın bölgelerdeki depremleri anlık takip edebilecek. Büyük deprem sonrası tek tuşla yakınlarına "güvendeyim" mesajı gönderebilecek.

Yakınımda Ne Var? En yakın nöbetçi eczane, hastane, sağlık ocağı ve acil toplanma alanları harita üzerinden görüntülenebilecek.

Alarm ve Mors Sistemi: Afet anlarında arama kurtarma ekipleri için özel frekanslı alarm sistemi devreye girecek. Sesli iletişim kurulamayan durumlarda mors koduyla yardım çağrısı gönderilebilecek.

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

HAYAT 112 Acil uygulaması nasıl kullanılacak?

Uygulama Android ve iOS cihazlara indirildikten sonra e-Devlet hesabıyla giriş yapılarak kullanılabilecek.

HAYAT 112 ücretli mi?

Hayır. Uygulama ücretsiz olacak.

İnternet olmadan ihbar gönderilebilir mi?

Hayır. Sistemin çalışabilmesi için internet bağlantısı gerekiyor.

Uygulama kişisel verileri takip ediyor mu?

Bakanlık, konum bilgisinin yalnızca kullanıcı işlem başlattığında ve izin verdiğinde kullanıldığını açıkladı.

Yanlış ihbar gönderilirse ne olacak?

Asılsız veya kötü niyetli ihbarlarda ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulanabilecek.

