40 yıllık veriler kullanıldı! Türkiye'nin susuzluk haritası: 3 bölge kuraklık sinyali veriyor
Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ünlükara, 1980-2019 yılları arasını kapsayan çalışmalarında, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerindeki birçok ilde kuraklığa doğru gidişatı tespit etti. Prof. Dr. Ali Ünlükara açıklamasında, "Türkiye'deki tüm illeri 40 yıllık verileri kullanarak değerlendirdik. Bu değerlendirmeyi yaparken de aylık verileri, 6 aylık ve yıllık toplamları kullandık. Kuraklığa doğru mu gidiyoruz yoksa nemliye doğru gidiyoruz bunu analiz ettik." dedi.
Giriş Tarihi: 02.09.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:28