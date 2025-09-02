40 yıllık veriler kullanıldı! Türkiye'nin susuzluk haritası: 3 bölge kuraklık sinyali veriyor

Nemlilik yaşanan bölgelerde yağışlar ile tarımsal üretim ve verimliliğin artacağının altını çizen Ünlükara, kuraklıkta ise tarımsal üretimde ve su kaynaklarında azalma yaşanacağına işaret etti.

AKDENİZ BÖLGESİ

Ünlükara, verilere göre, Kahramanmaraş'ın hem yağış hem buharlaşmada aylık, 6 aylık ve yıllık bazda kuraklığa doğru gittiğini belirtti.

Isparta'da ise tam tersine nemliliğe doğru gidişat belirlediklerini dile getiren Ünlükara, bölgede bu iki il dışında dikkate değer bir değişimin söz konusu olmadığını ifade etti.

DOĞU, GÜNEYDOĞU VE İÇ ANADOLU BÖLGELERİ

Doğu Anadolu'daki illerde genelde kuraklığa doğru bir seyir olduğuna değinen Ünlükara, "Burada da iki il dikkatimizi çekiyor. Bunlardan biri Bingöl, diğeri de Malatya. Bu iki ilde kuraklığa doğru gidiş olduğunu görüyoruz. Bu illerimizde buna yönelik önlemler alınması gerekiyor. Diğer illerde ise 6 aylık ve aylık bazda ufak tefek değişimler var." dedi.