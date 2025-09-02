Viral Galeri Viral Liste 40 yıllık veriler kullanıldı! Türkiye'nin susuzluk haritası: 3 bölge kuraklık sinyali veriyor

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ünlükara, 1980-2019 yılları arasını kapsayan çalışmalarında, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerindeki birçok ilde kuraklığa doğru gidişatı tespit etti. Prof. Dr. Ali Ünlükara açıklamasında, "Türkiye'deki tüm illeri 40 yıllık verileri kullanarak değerlendirdik. Bu değerlendirmeyi yaparken de aylık verileri, 6 aylık ve yıllık toplamları kullandık. Kuraklığa doğru mu gidiyoruz yoksa nemliye doğru gidiyoruz bunu analiz ettik." dedi.

Prof. Dr. Ali Ünlükara'nın danışmanlığını yaptığı Dr. Fatih Sekendur'un hazırladığı "Standartlaştırılmış Yağış Evapotranspirasyon İndeksinin Farklı Evapotranspirasyon Metotlarıyla Hesaplanması ve Türkiye Ölçeğinde SPI ile Karşılaştırmalı Kuraklık Analizi" konulu doktora tez çalışmasında Türkiye'de kuraklığın gidişatı ortaya konuldu.

Ünlükara, AA muhabirine, dünyada 1993'te kuraklığı belirlemek için bir indeks geliştirildiğini ve buna "Standartlaştırılmış Yağış İndeksi" adı verildiğini, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bunu kullandığını belirtti.

Küresel ısınmayla sıcaklığın ve buharlaşmanın arttığına dikkati çeken Ünlükara, yağışı ve referans bitki yüzeyinden buharlaşmayı dikkate alan "Standartlaştırılmış Yağış ve Evapotranspirasyon İndeksi"nin 2010'lu yıllarda geliştirildiğini, böylece yağış ve buharlaşmanın birlikte dikkate alınarak kuraklık üzerine bir değerlendirme yapıldığını kaydetti.

Tez çalışmasında 1980-2019 yılları arasında Türkiye'deki şehirleri ele alındığını anlatan Ünlükara, "Türkiye'deki tüm illeri 40 yıllık veriler kullanarak değerlendirdik. Bu değerlendirmeyi yaparken de aylık verileri, 6 aylık ve yıllık toplamları kullandık. Kuraklığa doğru mu gidiyoruz yoksa nemliye doğru gidiyoruz bunu analiz ettik. Yaptığımız analizler sonucunda Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde maalesef kuraklığa doğru bir gidişat var. Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde de nemliliğe doğru bir gidiş olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

Nemlilik yaşanan bölgelerde yağışlar ile tarımsal üretim ve verimliliğin artacağının altını çizen Ünlükara, kuraklıkta ise tarımsal üretimde ve su kaynaklarında azalma yaşanacağına işaret etti.

AKDENİZ BÖLGESİ

Ünlükara, verilere göre, Kahramanmaraş'ın hem yağış hem buharlaşmada aylık, 6 aylık ve yıllık bazda kuraklığa doğru gittiğini belirtti.

Isparta'da ise tam tersine nemliliğe doğru gidişat belirlediklerini dile getiren Ünlükara, bölgede bu iki il dışında dikkate değer bir değişimin söz konusu olmadığını ifade etti.

DOĞU, GÜNEYDOĞU VE İÇ ANADOLU BÖLGELERİ

Doğu Anadolu'daki illerde genelde kuraklığa doğru bir seyir olduğuna değinen Ünlükara, "Burada da iki il dikkatimizi çekiyor. Bunlardan biri Bingöl, diğeri de Malatya. Bu iki ilde kuraklığa doğru gidiş olduğunu görüyoruz. Bu illerimizde buna yönelik önlemler alınması gerekiyor. Diğer illerde ise 6 aylık ve aylık bazda ufak tefek değişimler var." dedi.

