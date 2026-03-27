İnsan ile köpek arasındaki bağın kökenleri sanılandan çok daha eskiye dayanıyor olabilir. Konya'nın Pınarbaşı bölgesinde yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılan yaklaşık 15.800 yıllık köpek kalıntısı, evcil köpeklerin tarihine dair bilinen zaman çizelgesini değiştirdi. Bilim insanları bu keşfin, köpeklerin insan yaşamına çok daha erken dönemde dahil olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Uzun süre boyunca bilim dünyasında köpeklerin evcilleştirilmesine dair en eski genetik izlerin yaklaşık 10.900 yıl önceye ait olduğu düşünülüyordu. Ancak Türkiye'de bulunan yeni örnek bu tarihi birkaç bin yıl daha geriye götürdü. Konya Pınarbaşı'nda bulunan köpek kalıntısı:

🧬 GENETİK ANALİZLER NE SÖYLÜYOR?

Araştırmacılar antik kemiklerden elde edilen DNA parçalarını inceleyerek köpeğin genetik geçmişini yeniden oluşturdu. Bu sayede söz konusu hayvanın köpek mi yoksa kurt mu olduğu kesin olarak belirlenebildi. Genetik incelemeler dikkat çekici bir başka sonucu daha ortaya çıkardı. Türkiye'deki bu köpek ile İngiltere'de bulunan 14.300 yıllık Gough Mağarası köpeği arasında yakın bir akrabalık bağı olduğu belirlendi.

Bu durum bilim insanlarına göre şu ihtimali güçlendiriyor:

➔Evcil köpekler tek bir soy üzerinden ortaya çıkmış olabilir.

➔Bu soy kısa sürede Avrasya boyunca yayılmış olabilir.

➔Farklı topluluklar arasında köpekler takas edilmiş olabilir.