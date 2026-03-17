Türkiye-Romanya maç biletleri satışta: İşte kategorilere göre fiyat listesi
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir viraja giriyor. Türkiye ile Romanya arasında oynanacak play-off yarı final maçı öncesinde biletler satışa çıktı. 26 Mart'ta İstanbul'da oynanacak mücadele için 5.000 TL'ye kadar yükseliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off sürecinde A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Romanya ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik mücadele öncesinde bilet satış süreci de resmen başladı.
🎟️ BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Türkiye Futbol Federasyonu, mücadeleye ilişkin biletlerin satışa sunulduğunu duyurdu. İlk etapta öncelik, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri'ne verildi. Genel satışlar ise 18 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla başlayacak. Taraftarlar, biletleri Passo'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alabiliyor.
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇ BİLET FİYATLARI
Karşılaşma için belirlenen bilet ücretleri tribünlere göre farklılık gösteriyor:
|Tribün / Blok
|Fiyat
|VIP
|5.000 TL
|Doğu Alt (115-116)
|3.500 TL
|Batı Alt (102-125)
|3.000 TL
|Doğu Alt (114-117)
|3.000 TL
|Batı Üst (401-430)
|2.500 TL
|Doğu Üst (415-416)
|2.500 TL
|Üst köşe bloklar
|2.000 TL
|Kuzey ve Güney (alt-üst)
|1.250 TL
📅 TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım ile Romanya arasındaki karşılaşma, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadele tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan takım adını finale yazdıracak.
🏟️ TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Kritik karşılaşmaya İstanbul ev sahipliği yapacak. Mücadele, Beşiktaş Park'ta oynanacak. Stadyuma girişte taraftarların;
➔Çipli T.C. kimlik kartı
➔Passo Taraftar Kart veya mobil uygulama
kullanmaları gerekecek.
Play-off aşaması, Dünya Kupası'na katılım için son fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor. Yarı finali geçen takımlar, finalde karşılaşacak ve kazanan ekipler turnuvaya katılma hakkı elde edecek.