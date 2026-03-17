2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off sürecinde A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Romanya ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik mücadele öncesinde bilet satış süreci de resmen başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, mücadeleye ilişkin biletlerin satışa sunulduğunu duyurdu. İlk etapta öncelik, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri'ne verildi. Genel satışlar ise 18 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla başlayacak. Taraftarlar, biletleri Passo'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alabiliyor.

Karşılaşma için belirlenen bilet ücretleri tribünlere göre farklılık gösteriyor:

A Milli Takım ile Romanya arasındaki karşılaşma, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadele tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan takım adını finale yazdıracak.

Play-off aşaması, Dünya Kupası'na katılım için son fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor. Yarı finali geçen takımlar, finalde karşılaşacak ve kazanan ekipler turnuvaya katılma hakkı elde edecek.