Türkiye o ülkede rekor kırdı! 2026 yazının en popüler 10 ülkesi

Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nin 2026 yaz sezonuna ilişkin gelir bazlı verilerine göre Türkiye, Alman turistlerin en çok tercih ettiği destinasyon oldu. Erken rezervasyon dönemindeki güçlü talep Türkiye'yi ilk sıraya taşırken, İspanya ve Yunanistan da ilk üçte yer aldı.

Almanya'da yaz tatili planlamaları hız kazanırken erken rezervasyon sürecine ilişkin ilk kapsamlı veriler paylaşıldı. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), 2026 yaz sezonunda gelir bazlı rezervasyon sıralamasını duyurdu. Açıklanan tabloya göre Türkiye, Alman turistlerin en çok gelir bıraktığı destinasyon olarak ilk sırada yer aldı.

🏖️ TÜRKİYE ZİRVEDE, AKDENİZ GÜÇLÜ Listede Akdeniz ülkelerinin üst sıralarda yoğunlukta olduğu görülüyor. 2026 yaz sezonu gelir bazlı ilk 10 destinasyon listesi şöyle oluştu: Türkiye İspanya Yunanistan Mısır İtalya Portekiz Tunus Maldivler Bulgaristan Mauritius

Gelir bazlı sıralamada Türkiye liderliğini korudu. Türkiye'yi İspanya ve Yunanistan izledi. Akdeniz destinasyonları içinde Türkiye, yüzde 12'lik ciro artışıyla öne çıktı. Aynı dönemde: 📌Mısır yüzde 18, 📌İtalya yüzde 17, 📌Yunanistan yüzde 8 oranında büyüme kaydetti.

🌊 DENİZ TURİZMİ BÜYÜMEDE Kıyı tatillerine yönelik artan ilgi, yaz sezonundaki yükselişte belirleyici oldu. Deniz odaklı seyahatler geçen yıla kıyasla yüzde 10 daha fazla gelir üretti. Bu artış, toplam turizm gelirlerindeki yükselişe doğrudan katkı sağladı. Özellikle uçuş ve konaklamayı kapsayan paket programların tercih edilmesi dikkat çekti.

🌏 UZAK ROTALAR ÖNE ÇIKIYOR Uzun mesafeli seyahatlerde Alman turistlerin yönü doğuya kaydı. Maldivler ve Mauritius yüzde 27'lik artışla dikkat çekerken, Tayland yüzde 3'lük yükseliş gösterdi. Bu tablo, Avrupa dışı destinasyonlara olan talebin de sürdüğünü ortaya koydu.